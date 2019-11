アニソンの充実ぶりで知られるタワーレコード新宿店のアニメ担当バイヤー樋口翔さんが、アニソンの売れ筋や販売現場の生の声を伝える「新宿アニソンスコープ」。同店の11月4~11日の1位は、前回に続き、キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」(ヒプマイ)のオオサカ・ディビジョン「どついたれ本舗」のCD「あゝオオサカdreamin’night」でした。

◇先週の結果

2週連続で首位を獲得した「あゝオオサカdreamin’night」は、ヒプノシスマイクに9月に新たに加わったチーム、オオサカ・ディビジョン「どついたれ本舗」の初となるCDです。ユニット曲「あゝオオサカdreamin’night」を、ヒップホップユニット「Creepy Nuts(クリーピーナッツ)」のR-指定さん、DJ松永さんが手がけたことも話題で、その楽曲の強さゆえに今回も勢いが落ちることがなく、2週連続1位となっています。11月27日には、どついたれ本舗と同じく、9月に新たにプロジェクトに加わったナゴヤ・ディビジョン「Bad Ass Temple」の初CD「Bad Ass Temple Funky Sounds」がリリースされます。今後も、ヒプノシスマイクから目が離せない展開が続きそうです。

続く2位には、歌手のASCAさんのファーストアルバム「百歌繚乱」がランクイン。ASCAさんは、中学時代、大倉明日香として出場した「第5回全日本アニソングランプリ」でファイナリスト3人に選ばれ注目を集めました。2017年にテレビアニメ「Fate/Apocrypha」のエンディングテーマ「KOE」でデビューし、その後も人気アニメの主題歌を担当しています。今回のアルバムは、デビューから約2年間の集大成ともいえる内容です。テレビアニメ「ソードアート・オンライン アリシゼーション」のオープニングテーマ「RESISTER」や、梶浦由記さんプロデュースで話題となった、テレビアニメ「ロード・エルメロイII世の事件簿 -魔眼蒐集列車(レール・ツェッペリン)Grace note-」のエンディングテーマ「雲雀」などを収録しています。

3位には、声優の中島愛さんの両A面シングル「水槽/髪飾りの天使」が登場しました。両曲とも放送中のテレビアニメのタイアップで、「水槽」は「星合の空」のオープニングテーマ、「髪飾りの天使」は「本好きの下剋上 司書になるためには手段を選んでいられません」のエンディングテーマとなっています。

ほかにも、人気デュオ「ゆず」の北川悠仁さんが作詞・作曲を手がけた、スマートフォン用ゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」(デレステ)のニューシングル「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER COLLABRATION! 無重力シャトル」が4位に、声優の雨宮天さんが歌うテレビアニメ「七つの大罪 神々の逆鱗」のエンディングテーマ「Regeneration」が6位に登場しました。

◇今週の動向

声優の富田美憂さんのソロデビューシングル「Present Moment」、「アイドルマスター シンデレラガールズ」の新CD「THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 3chord for the Pops!」、デレステの新CDシリーズの第2弾「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER for the NEXT! 02 ステップ&スキップ」に注目しています。

◇タワーレコード新宿店アニソンコーナーランキング(左からタイトル、アーティスト)

1位 「あゝオオサカdreamin’night」 オオサカ・ディビジョン「どついたれ本舗」 アルバム

2位 「百歌繚乱」 ASCA アルバム

3位 「水槽/髪飾りの天使」 中島愛 シングル

4位 「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER COLLABRATION! 無重力シャトル」 Various Artists シングル

5位 「Destiny」 小倉唯 シングル

6位 「Regeneration」 雨宮天 シングル

7位 「神楽色アーティファクト」 まふまふ アルバム

8位 「THE IDOLM@STER THE@TER CHALLENGE 01」 Various Artists シングル

9位 「TV animation CAROLE & TUESDAY VOCAL COLLECTION Vol.2」 Various Artists アルバム

10位 「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER for the NEXT! 01 TRUE COLORS」 Various Artists シングル

◇プロフィル

樋口翔 タワーレコード新宿店7階(邦楽・販売促進)アニメ担当バイヤー。2014年に町田店から異動。アニメにハマったきっかけは「新世紀エヴァンゲリオン」「BLUE SEED」「VS騎士ラムネ&40炎」など1990年代の作品で、アニソンの中でもキャラソン、特にアイドルアニメ関連の楽曲を愛聴。マイアンセムは「アイドルマスターミリオンライブ!」から「Up!10sion Pleeeeeeeeease!」。お気に入りのアニメ、ゲーム作品は「プリティーリズム」「アイドルマスター」「フォトカノ」「サクラ大戦」など。