ミスチル、藤井フミヤ、久保田利伸、山下達郎…木村拓哉「主題歌への思い」を語る

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。11月は、シンガーソングライターのUruさんが登場。11月10日(日)の放送では、これまでの活動や楽曲についてトークを交わしました。Uruさんは、2016年6月にメジャーデビューを果たすまで、100本にも及ぶさまざまな楽曲のカバー動画を公開してきました。そもそも、YouTubeで動画を公開しようと思ったきっかけは「“音楽を本気でやろう!”と決めたはいいけど、何からスタートすればいいのかわからない状態だった。多くの人が閲覧できるインターネットであれば、私の名前を知ってくださるチャンスが増えるんじゃないかと思った。(ピアノは)楽譜を見て弾くのが常だったんですけど、(オリジナルの)曲を作っていくうえで、“コードを学んでおいたほうがいいな”“人気のある曲やたくさんの人に親しまれている曲って、どんなコードなんだろう?”と思って。練習をしながら、どうせ歌うのであれば動画をアップしていきたいという2つを叶えるような感じでした」と振り返ります。動画を投稿するようになったことを両親に伝えたところ、「あ、そうなんだ~」と驚かれたものの淡々としたリアクションだったそうで、「たぶん、私が『これ、良くできたと思うんだよね』って送ったものしか観ていないと思います」と話します。木村が「どんな反応でした?」と問うと、Uruさんによると「あ、いいね~」とまたも淡々とした感想だったそう。これに木村は「やっぱりDNAを感じますね(笑)。お父さんとお母さんのDNAが、そのまま今のUruさんにきているんだなって。あのクオリティの動画を観ても『あ、いいね~』っていう」。そしてある日、back numberの曲をカバーした動画が、たまたま現在所属している事務所のマネージャーの目に留まり、メールが届いたそう。ところが、「100%騙されていると思ったから、信じないようにしようと思った(笑)。でも、メールアドレスが書いてあって、アットマーク(@)以降がちゃんと会社の名前だったので、本当かもしれないと思って(苦笑)」とそのときの心境を明かしました。Uruさんが自身にとってターニングポイントとなった楽曲として挙げたのは、昨年リリースした7枚目のシングル「プロローグ」。有村架純さん主演のドラマ「中学聖日記」(TBS系)の主題歌に起用された曲だと聞いた木村は「ドラマの主題歌って勝手なんですけど、作品に出ている側としては、ある意味“自分の一部の曲”になるんですよ。Mr.Childrenだったり、藤井フミヤさんだったり、久保田利伸さんだったり、『グランメゾン東京』(TBS系)の山下達郎さんもそうなんですけど」と語ります。続けて、「ドラマの主題歌という形で、関係性を持てると手足の一部というか。だから(Mr.Childrenの)『Tomorrow never knows』がかかった瞬間に、“あっ、この曲俺の右耳”みたいな(笑)。勝手なんですけど……そのドラマの表情を、曲として作ってくれているので、今回だと山下達郎さんの『RECIPE(レシピ)』という曲が自分の右腕というか、勝手なイメージを持っているんですけどね」とも。「そういう意味でも、Uruさんの曲がドラマの主題歌になったことは、確実にその作品の一部ですから。これからもジャンジャンと生み出してほしい」とエールを送ります。そして、今年9月リリースの最新シングル「願い」についてのトークも。Uruさんは「何かをがんばっている方にとって、ある種“応援歌”になるような曲になったらいいなと思って作りました」と思いを語ります。さらに、「生きていると現実社会のなかで揉まれたり、誰かに傷つくようなことを言われたりすることがあると思うんですけど、ボロボロになって立ち上がれなくなったときも、何か1つ目指すものがあったときに、それに向かってがんばれる力が出たらいいなと思う。でも、何もない日常こそが、一番の幸せなのかな」とも話していました。次回11月17日(日)の放送も、引き続きUruさんをゲストに迎え、お届けします。お楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/