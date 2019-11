明治安田生命J2リーグ第41節が16日、各地で行われた。

柏レイソルはFC町田ゼルビアと敵地で対戦。開始5分で2得点を挙げ、電光石火で先制すると、後半にも得点を重ね3-0で勝利。あと1試合を残して勝ち点を「81」とし1年でのJ1復帰、そしてJ2優勝が決定した。

第40節終了時点で勝ち点「73」を積み上げたのは横浜FCと大宮アルディージャ。横浜FCはアウェイでファジアーノ岡山と対戦し1-0で勝利した一方、大宮はホームに新潟を迎え、1-1の引き分けでタイムアップ。横浜FCが一歩リードして最終節に臨む。

前節、J3自動降格圏の21位以下でフィニッシュすることが決まっていたFC岐阜は本拠地でヴァンフォーレ甲府に3-1で敗戦。21位につけ残留を争っている栃木SCがV・ファーレン長崎に1-0で勝利したため最下位でシーズンを終えることが確定しクラブ史上初のJ3降格となった。

今節の結果と順位表は以下の通り。

レノファ山口 2-3 モンテディオ山形

アビスパ福岡 0-2 ツエーゲン金沢

大宮アルディージャ 1-1 アルビレックス新潟

FC町田ゼルビア 0-3 柏レイソル

FC岐阜 1-3 ヴァンフォーレ甲府

京都サンガF.C. 1-0 ジェフユナイテッド千葉

ファジアーノ岡山 0-1 横浜FC

愛媛FC 1-2 FC琉球

V・ファーレン長崎 0-1 栃木SC

東京ヴェルディ 1-2 徳島ヴォルティス

鹿児島ユナイテッドFC 1-0 水戸ホーリーホック

■J2順位表

1位 柏(勝点81/得失点差+40)

2位 横浜FC(勝点76/得失点差+24)

3位 大宮(勝点74/得失点差+22)

4位 山形(勝点70/得失点差+20)

5位 徳島(勝点70/得失点差+19)

6位 甲府(勝点68/得失点差+22)

7位 京都(勝点68/得失点差+15)

8位 水戸(勝点67/得失点差+18)

9位 岡山(勝点65/得失点差+3)

10位 金沢(勝点60/得失点差+12)

11位 新潟(勝点59/得失点差+18)

12位 長崎(勝点56/得失点差-3)

13位 東京V(勝点52/得失点差-4)

14位 琉球(勝点49/得失点差-21)

15位 山口(勝点47/得失点差-13)

16位 千葉(勝点43/得失点差-17)

17位 愛媛(勝点42/得失点差-14)

18位 福岡(勝点41/得失点差-24)

19位 町田(勝点40/得失点差-24)

20位 鹿児島(勝点40/得失点差-31)

21位 栃木(勝点37/得失点差-21)

22位 岐阜(勝点30/得失点差-41)

■J2第42節(最終節)対戦カード

▼24日

14:00 山形 vs 町田

14:00 水戸 vs 岡山

14:00 千葉 vs 栃木

14:00 柏 vs 京都

14:00 東京V vs 岐阜

14:00 横浜FC vs 愛媛

14:00 甲府 vs 琉球

14:00 新潟 vs 長崎

14:00 金沢 vs 大宮

14:00 徳島 vs 山口

14:00 福岡 vs 鹿児島