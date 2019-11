最も美しいドイツの職人技と交わる中国十二支│モリッツ・グロスマンの作品

最も美しいドイツの職人技を表現した作品を生み出すモリッツ・グロスマンは、古代中国の暦に基づく十二支にインスパイアされた12本のユニークピースをクリスティーズのオークションに出品する。



12本それぞれが中国の十二支を表現しており、ドレスデン近郊のグラスヒュッテにあるマニュファクチュールが、ドイツの職人技と中国の伝統文化を結び付けた。ザクセン州グラスヒュッテにおける伝統的な時計づくりへのオマージュ、またその芸術性を記念し、12本のタイムピースはドレスデンのアーティストによる絵画と共にオークションに出品される。







アーティストたちは十二支をそれぞれキャンバスに表現した。彼らの芸術作品はミニアチュールアーティストにより細部まで完璧に文字盤に描かれている。コレクションの注目作品は18Kゴールドケースモデルの RAT One である。RAT One は 2020年、つまり中国十二支のネズミ年を表現する。このユニークピースは一番初めの十二支であるネズミ年を祝うもの。中国十二支において、ネズミは先見性と鋭い感覚を持ちわせる知的なシンボルだ。



またその他のモデルは高品質なステンレススチールケースに収められている。全てのモデルにハイアーティスティックフィニッシュのキャリバー100.1 が搭載されており、そのムーブメントはサファイアクリスタル製ケースバックを通して楽しむことが出来る。ムーブメントは手仕上げされたジャーマンシルバー製のパーツから成り、グロスマンの特徴である支柱構造で組立てられている。







幅広のリブ模様が描かれた2/3 プレートにはブランド名が手彫りされている。プレートはテンワを見せるため半円型にカットされ、グロスマン製精密調整ネジ付き段差式テンプ受にも手彫りで装飾がなされている。



すべてのユニークピースは2019年11月18日から12月2日まで行われるクリスティーズのオンラインオークションに出品されるもの。最高の仕上げが施された芸術作品を手に入れる貴重な機会である。



クリスティーズ ウォッチオークション: Frozen Time – Sale No. 17482

https://www.christies.com/calendar?mode=1&sc_lang=en&startdate=2019-11-18

香港でのプレビューイベント

11月22日から27日までの期間、香港コンベンション・アンド・エキシビションセンターにて、出品されるユニークピースのプレビューイベントが開かれる。前日の21日にはプレスイベントを予定。

https://www.christies.com/auctions/hong-kong

チャリティー団体への寄付

ザクセン州グラスヒュッテに本社のあるモリッツ・グロスマンはオークションの収益の一部をドレスデンの地域支援団体へ寄付する。