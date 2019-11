新人からの卒業…!？　アップアップガールズ（２）新倉愛海が語る「過去」そして「現在」【前編】

アップアップガールズ(2)単独インタビュー企画第4弾は、今年、2019年3月に3期メンバーとして加入した、あみたこと新倉愛海ちゃん! 3期メンバーの3人の中でも、一番謎が多い(?)あみたに、聞きたいことを全部聞いちゃいました! 子供の頃からのあみたのことも、現在なにを考えているのかもわかっちゃいます!!





■アルバム新曲、2曲について!





――まずは、11月12日発売のアップアップガールズ(2)〈(2)の読みは「カッコニキ」〉の1stアルバム「アオハル1st」のお話から聞きましょう。アルバムが出ると聞いた時はどう思いました?



新倉愛海(以下、新倉) 本当に最初聞いた時は「理解不能」という感じで固まっちゃいました(笑)。まさか、自分はまだ加入して8か月くらいなのに、アルバムを出させていただけるのに、ビックリでした。先輩たちが、積み上げてきてくださったものがあってこそのアルバムだと感じています。もう感謝しかないです。(2)には、私が加入する前にも、おもしろかったり、カッコよかったり、いろいろな曲があって、それが1枚になるというのはめちゃめちゃ嬉しいですね。(2)をちょっとしか知らないかたとか、ライブとかあまり来ていただいていないかたに、このアルバムを聴いていただいて、いい曲がいっぱいあることを知ってもらいたいですね。



――「アオハル1st」の中には、新曲も2曲収録されています。まずはその中の1曲「パジャマ DE タンテボー」について教えてください。



新倉 まず曲をいただいた時、タイトルからめちゃめちゃ楽しい曲なんだろうなと思って聴いてみたら、可愛くて、楽しくて、ノリノリで……ですけど、「くすんじゃう世界より今は キレイなものだけ見せて」とか、歌詞には現実的な、辛いことも描かれていました。でもサビでは、「踊ろ♪ エブリバディー」と、ノリノリで……私も含めて、数多くの人の共感を得られる部分がありつつ、最後には楽しくいっちゃおうという曲になっています。そこが、すごくいい曲だと感じました。ちなっちゃん(リーダーの高萩千夏)が振り付けを担当しているんですけど、タオルを回す振り付けになっているので、ライブで観てくれたみなさんに楽しく聴いていただける、親しみやすい曲にしていけたらいいなと思います。







――いわゆるタオル曲ですけど、ただ回すだけでなく、けっこう複雑ですよね。



新倉 そこもまた(2)らしいというか……YouTubeにタオルの振りを教える動画も上がっているので、みなさんに覚えていただいて、ライブではいっしょにタオルを回して、楽しんでいただきたいですね。







――ではもう1つの新曲「ブルースカイブルース」についても教えてください!



新倉 「ブルースカイブルース」は、これまでの(2)にはなかった、新たな挑戦とも言える曲です。”青春”ということをテーマにしている曲ではあるんですけれども、いままで(2)が歌ってきた”青春”……めちゃめちゃ元気とか楽しいというものとは違って、青春の儚さというものが描かれている曲だと感じました。歌割もこれまでの曲とはまったく違って、全員で歌うユニゾンが2か所あるだけで、それ以外は完全にソロなんです。ひとりひとりが、歌詞のバトンを次のメンバーに繋げていく、そんな曲です。歌詞も本当に奥が深くて、歌えば歌うほど、「いい歌詞だな」って感じています。笑顔で歌うとか、カッコよく歌うとかではなく、もっと深い部分の表現が必要なのかなと思います。素敵な曲をいただいたので、そのよさをみなさんに伝えるために、自分自身の表現力を上げていきたいです。



――すごくいい歌詞ですもんね。それに、これまでの曲と比べても歌としても難しいんじゃないですか?



新倉 これまでの曲の私のパートって極端で、楽しく笑顔で歌うか、睨みつける感じでカッコよく歌うものしかなかったんです。だからこの曲は、どう表現したらいいのか、難しかったですね。



――最初は歌のツートップであるまーちゃん(吉川茉優)、ちなっちゃん(高萩千夏)が歌って、次がまたまーちゃんで、そのバトンを受け取るのがあみたです。



新倉 そうなんです! プレッシャーは、めっちゃあります! (2)の歌姫である2人が歌い繋げたバトンが、私に来ますから……まだそんなにステージで歌っていないというのもありますけど、緊張しますね。ここで私がコケてしまうわけにはいけないので、大切に歌い繋げるように歌っていきたいです。



――ステージでは、ダンスもフォーメーションもかなり激しいので、歌うのも大変なのではないかと思います。



新倉 そうですね。これまではみんなで歌うユニゾンが多かったので、私がちょっとコケても、先輩がたがカバーしてくださっていたんですよ。この曲はそれが完全にない状態なので、もっともっと……もっと、歌唱力をつけていかなければいけないなと思っています。





■パートをたくさん担当するようになったあみた!





――「アオハル1st」に収録されている曲の中で「二の足Dancing」と「ラッタンプイコ」は、現在の8人でレコーディングし直した曲なんですよね。



新倉 現在の8人の歌割で、新しくレコーディングし直しました。



――「二の足Dancing」では、卒業したりっこーちゃん(橋村理子)の歌割を受け継いだ部分がありますよね。



新倉 そうなんです。自分が最初からいただいた歌割、例えば「We are Winner!」のソロパートとかとは違って、りっこーさんのパートを、受け継がせていただいている感覚が大きいので、より大切に歌っていきたいなと思っています。



――ライブでは、「二の足Dancing」でのコール、ファンのみなさんがガンバってくれていますね。



新倉 ありがたいです! りっこーさんのときは「世界一可愛いよ、りっこー!」のコールが入っていた部分を、ファンのみなさんが「いちいち可愛いよ、あみた!」と変えてくださって! 本当にありがたいです!! 歌割を担当するのは不安もあったんですが、受け入れてくださって、応援してくださっているみなさんが暖かくて。みなさんのために、もっとガンバらなきゃなって思います。



――「ラッタンプイコ」は、「一番星大ハッケーン!!」のところが、あみた担当になっていて、かじぃ(鍛治島彩)じゃなくなったと驚きました。



新倉 あそこはみんながそれぞれソロを歌ってるのに、私だけなかったので、かじぃさんに譲っていただいたという感じです。かじぃさんの「一番星大ハッケーン!!」のところ、すごい好きだったんで嬉しい気持ちもあるんですけど、自分になって、いまいちになったと思われないようにしっかりと歌わなきゃなと思っています。



――収録されている曲でも、最近のライブでも、「一番星大ハッケーン!!」などのソロパートは、みんなしゃくりあげるように歌ってますよね。



新倉 そうです! しゃくりっていうのを、自分はいままで使ったことがなかったので初体験でした。みんなで、しゃくりまくるっていう! 収録では、何度も録り直しました。歌割もいただいて、新しく収録させていただいたので、さらによいものになるようにしていきたいです。







――「アオハル1st」には収録されていないですけど、ライブで聴いた「初恋Ding Dong」も、かなりあみたの歌割が増えていますよね。



新倉 そうですね、ありがたいことに、1番のAメロの出だしの部分など、たくさん受け継がせていただいています。あぁ~! もう、課題だらけです……。最初に全員であわせた時は、本当に酷い出来でした。歌の先生や、先輩がたに何回もアドバイスをいただいて、これは何度もひたすら歌うしかないなと思ってがんばりました。しかも「初恋Ding Dong」はめちゃめちゃ可愛い曲なので、りっこーさんが歌っていた可愛らしさに、負けないように可愛く歌わなきゃというのがあるので、そこが課題ですね。



――ライブで観たら、特に前半はかなりあみた曲になってるように感じました。



新倉 ひゃ~!! そんなことはないと思うんですけど! みなさんにそう思っていただけるように、ガンバりたいです!



――「アオハル1st」の中で、注目して欲しいのはどんな部分ですか?



新倉 シングルだけではわからない、アップアップガールズ(2)のことがわかるアルバムになっていると思います。でも、その中でもめちゃめちゃ聴いて欲しいのは、7thシングルの「Be lonely together」です。この夏、力を入れていた曲ですし、MVや表現力を上げるために演技レッスンもした曲なので思い入れもあります。それまでは、演技というものに関わることはほとんどなかったですし、自分には向いていないと思っていたんです。でも(2)には、本当にいろんなタイプの曲があって、そうなると演技力、表現力も必要になってくる、そう思わせてくれた曲です。あのときの演技レッスンを活かして、これからも曲の世界観を表現できるようにしていきたいです。



■小学生のあみたは? そして中学生になって……





――表現力にはあまり自信がなかったというあみたですが、7月にあったライブ・アップアップガールズ(フェス)で、チーム分けをした中で歌った「全力!Pump Up!!」(先輩であるアップアップガールズ(仮)の曲)を観て、あみたはカッコいい曲が得意なのかなと思っていました。



新倉 あの曲は最初チームでどの曲を歌おうかという時に、私が歌いたいと言って採用していただいた曲なんです。めっちゃノリにノッて歌いました! なんていうか……ノリのノッてました!! 同じチームだった関根さん(アップアップガールズ(仮)の関根梓)が、細かい振り付けとか、歌いかたとか、優しく教えてくだいました。それに、出番前にみんな緊張しているときに、関根さんが「小さいミスは気にしない。楽しんでこう!」って言ってくださって、ガチガチだった身体が、フッと緩んだんです。関根さんのおかげで、めちゃめちゃ楽しめました。



――では、そんなあみたのことを、もっともっと聞いていきたいと思います。まずは、あみたはいったい、どんな子どもだったんでしょうか?



新倉 生まれた時は、デカかったらしいです。3000グラム近くの、ビッグベイビーでした(笑)。親から聞くと、とにかく変な子供だったみたいです。家族でどこかに出かけた時、だいたい”いなくなる”! 探しても全然見つからなくて、なんでかというと別の家族についていって、まったく迷子の自覚がなかったと。迷子で泣いてたりせずに、平然とした顔でそこにいたと。



――泣き虫ではなかったんですかね?



新倉 そうですね、今よりも小さい頃のほうが本当に泣かなかったですね。強がりだったんです。



――そんな強がりな子が、小学生ではどんな風だったんですか?



新倉 私のこれまでの人生での中だと、小学生が絶頂期でしたね(笑)。勉強もすごく好きで、授業の前にしっかり予習して、授業で先生の褒めてもらってドヤってましたね。予習復習もしっかりして、でも勉強だけじゃなくて外でもよく遊んでいました。今は基本部屋に閉じこもる派なんですけど、小学生の頃は、みんなでドッジボールするのが好きでしたし、勉強で褒められるのも好きでしたし、とにかく目立つことが好きでしたね。3歳から学んでいたダンスも、目立つように踊ろうと思っていましたし。



――ダンスを始めようと思ったきっかけはあるんですか?



新倉 ダンスは幼なじみのなかよしの子がいて、その子がやるっていうから、最初はついていく感じで始めたんです。……ダンススクールでも最初は、すごい問題児でしたね。発表会でステージに出る寸前に”いない”という。トイレに行っちゃってたりして。あとはレッスン中に”床で寝る”という(笑)。



――(笑)。なんというか、ものすごいマイペースなんですかね。



新倉 (笑)。マイペース過ぎて、本当に問題児でしたね。でもそんな自分が、ここまでダンスを好きになるとは思っていなかったです。



――小学生の時は、もうダンスは好きだったんですか?



新倉 ダンスは好きでしたね。みんなに見てもらって、拍手をしてもらうのがすごく嬉しくて。小学生の頃から、自分のパフォーマンスを見てもらうのは好きでした。



――その頃は、友達は多かったんですか?



新倉 めっちゃいましたよ! 本当に、放課後とかはみんなで遊んでいましたし。今は(2)では、”友達いないキャラ”が浸透していますけれども、今の自分からは想像できないくらい……友達がいました(笑)。小学校までは、調子よい感じだったんですけど……。



――中学生になってどうなったんですか!?



新倉 ドゥーンって、下がっていく感じで。その一番の理由は、やっぱり勉強かもしれないです。小学生の時はテストの点数も取れてたんですけれども、中学生になったら同じくらい勉強しても点数取れなくなってきて。いままで100点だったのに、80点とかになっちゃって。その時に、自分に失望したわけではないんですけれども、自分ってそんなものなのかと思っちゃったんです。そこから、徐々に勉強しなくなって、気づいたら定期テストで7点とか(笑)。



――それは、100点満点ですよね?



新倉 はい……。最初にそんな点数取った時は、親にめちゃめちゃ怒られました。「もっと勉強したほうがいいんじゃない」って。中学生になって、友達もいなくなって。



――友達はなんでいなくなったんですか?



新倉 小学生の時に仲よかった友達が、中学生になったら見事にクラスがバラけちゃったっていうのが、まず大きかったですね。ひとり、それでもすごく仲よくしてくれる子はいたんですけど、自分はなんかガツガツされるのが苦手で……人と関わらないほうがいいと思ったというか、友達といってもその子にはほかに友達もいて、私が友達っていってその中に入っていくのも図々しいかなとか思っちゃって……友達という言葉も、あまり使わなくなりましたね。



――なんだか、ネガティブな方向に考えるようになっちゃったんですね。



新倉 そうですね、急にそうなっちゃって。でもいま考えると、中学一年生の時に、(2)に加入する前に入っていたトイスマイリーというアイドルグループのオーディションに受かったというのも大きかったかもしれないですね。学校生活よりも、大好きだったアイドル活動のほうを優先したというのもありました。



――アイドルには、いつから憧れるようになったんですか?



新倉 いつからというのは覚えてないんですけど、昔から「アイドルになりたい」って言ってましたね。Dream5さんがすっごく好きで、結成した時から追いかけていました。ダンスをやっていたというのもあって、あんな風に歌ったり踊ったりしたいって気持ちがあって、小学生の時もアイドルのオーディションもちょこちょこ受けていましたけど、不合格ばかりでした。





<まだまだ聞き足りない、あみたこと新倉愛海ちゃんのインタビューは【後編】に続く!>

※インタビュー【後編】のアップは11月16日(土)20時頃を予定しています。

■アップアップガールズ(2)、初めてのアルバム発売中!

▲8人組の王道妹分アイドルグループ・アップアップガールズ(2)。左から吉川茉優、新倉愛海、島崎友梨亜、中川千尋、佐々木ほのか、森永新菜、鍛冶島彩、高萩千夏。



