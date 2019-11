『ゆるキャン△』シリーズ最新作『へやキャン△』のキービジュアル・放送情報が公開！

2018年1月~3月に放送されたTVアニメ『ゆるキャン△』。メインスタッフにTVアニメ『ゆるキャン△』に携わったメンバーが集結するシリーズ最新作、ショートアニメ『へやキャン△』のキービジュアルが公開となった。また、放送開始日、放送局も発表された。





公開された『へやキャン△』のキービジュアルには、部室!? と思われるような空間に野外活動サークル(野クル)のメンバー、主人公の各務原なでしこ、大垣千明、犬山あおいの3人が描かれている。そしてなでしこの手のひらには……? 『へやキャン△』がどのような物語になっていくのかを期待させるビジュアルとなっている。



さらに、放送情報も公開となり、AT-X、TOKYO MX、BS11にて2020年1月6日(月)より放送されることが明らかとなった。



<放送情報>

・AT-X:2020年1月6日(月)より毎週月曜20:55~

【リピート放送:毎週 (水)12:55/毎週(金)28:55/毎週(日)23:55】

・TOKYO MX:2020年1月6日(月)より毎週月曜21:54~

・BS11:2020年1月6日(月)より毎週月曜21:54~



アニメーション制作はC-Station、監督は前作でOP演出を務めた神保昌登、シリーズ構成・脚本は伊藤睦美、キャラクターデザイン・総作画監督は引き続き佐々木睦美が、作品を彩るのに欠かせない音楽も前作に引き続き立山秋航が担当する。さらに、前作の監督・京極義昭は本作ではスーパーバイザーとして参加する。



【ショートアニメ『へやキャン△』とは】

『ゆるキャン△』本編の幕間の出来事を描いた番外編『へやキャン△』を元にしたオリジナルストーリー。「野外活動サークル」の部員である各務原なでしこ、大垣千明、犬山あおい達の日常のひとときを垣間見ることができる。



●主題歌は亜咲花「The Sunshower」に決定!



『へやキャン△』の主題歌は、『ゆるキャン△』オープニングテーマ「SHINY DAYS」でファンにはおなじみの亜咲花が歌う「The Sunshower」に決定した。作詞作曲は、『ゆるキャン△』エンディングテーマ「ふゆびより」を担当した佐々木恵梨が手掛ける。

カップリングには『ゆるキャン△』シリーズのイメージソングとして公開された「Isn’t It Fun?」を収録、さらに各務原なでしこ(cv.花守ゆみり)と、鳥羽美波(cv.伊藤静)によるオリジナルミニドラマも収録予定。2020年1月29日(水)発売予定だ。



<商品情報>

亜咲花『The Sunshower』

発売日:2020年1月29日(水)

価格:通常盤:1600円+税/へやキャン△盤:2200円+税

・『へやキャン△』盤ジャケットは、アニメ描き下ろしイラスト

・「The Sunshower(へやキャン△主題歌)」は、TVアニメ『ゆるキャン△』のED曲を担当した、佐々木恵梨による作詞作曲。

・「ゆるキャン△」シリーズのイメージソング「Isn’t It Fun?」は、

シリーズ劇伴を手掛ける立山秋航が作編曲を担当。

・オリジナルミニドラマ「AFTERSCHOOL」収録。

出演:各務原なでしこ(cv.花守ゆみり)、鳥羽美波(cv.伊藤静)

・初回封入特典として亜咲花オリジナル生写真(プリントサイン入り)を封入 ※全5種類のうち1枚をランダム封入



[通常盤] CD1枚/品番:USSW-0229

【CD】

01.「The Sunshower」(作詞/作曲:佐々木恵梨 編曲:中村ヒロ) ショートアニメ「へやキャン△」主題歌

02.「Isn’t It Fun?」(作詞:雨野どんぐり/作曲:立山秋航、宮原康平/編曲:立山秋航) TVアニメ「ゆるキャン△」シリーズ イメージソング

03.「1000miles」(作詞:亜咲花 作曲:Yocke)書き下ろし新曲

04〜06 各OffVocal



[へやキャン△盤] CD+DVD 2枚組/品番:USSW-0230

【CD】

01.オリジナルミニドラマ「AFTERSCHOOL」 出演:各務原なでしこ(cv.花守ゆみり)、鳥羽美波(cv.伊藤静)

02.「The Sunshower」 ショートアニメ「へやキャン△」主題歌

03.「Isn’t It Fun?」 TVアニメ「ゆるキャン△」シリーズ イメージソング

04.「1000miles」 書き下ろし新曲

05〜07.OffVocal(01〜03)



【DVD】

「The Sunshower」 MV&メイキング

◆作品情報

ショートアニメ『へやキャン△』



<スタッフ>

原作:あfろ(芳文社「COMIC FUZ」掲載)

監督:神保昌登

シリーズ構成・脚本:伊藤睦美

キャラクターデザイン・総作画監督:佐々木睦美

スーパーバイザー:京極義昭

制作プロデュース:DeNAコンテンツ企画部

アニメーション制作:C-Station



主題歌:亜咲花「The Sunshower」



<キャスト>

各務原なでしこ:花守ゆみり

大垣千明:原 紗友里

犬山あおい:豊崎愛生

志摩リン:東山奈央

斉藤恵那:高橋李依

ナレーション:大塚明夫



(C)あfろ・芳文社/野外活動委員会