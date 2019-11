尾方富生がLINEマンガで連載している「Devil May Cry 5 - Visions of V -」の1巻が、本日11月15日にLINEより発売された。

本作はカプコンが手がけるアクションゲーム「デビル メイ クライ 5」のコミカライズ。3体の魔獣を使役する謎の男・Vを主人公に、彼の誕生から魔獣との出会いや契約に至るまでが描かれる。なお単行本の巻末には尾方とゲーム「デビル メイ クライ 5」のディレクター・伊津野英昭が、LINEマンガ掲載時にコメントなどに寄せられた読者の質問に答える「なぜなに質問コーナー!!」が収録された。

(c)Tomio Ogata / LINE (c)CAPCOM CO., LTD. 2019 ALL RIGHTS RESERVED.