2020年5月2~5日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで行われるロックフェスティバル「VIVA LA ROCK 2020」の出演アーティスト第1弾が発表された。

今回ラインナップされたのは、WOMCADOLE、Awesome City Club、ORIGINAL LOVE、GEZAN、Saucy Dog、SiM、セックスマシーン!!、東京初期衝動、ドミコ、ニガミ17才、バックドロップシンデレラ、ハルカミライ、the band apart、藤井風、FLOWER FLOWER、popoq、マカロニえんぴつ、ヤバイTシャツ屋さん、ユレニワ、ROTTENGRAFFTYの20組。今後も多数のアーティストが追加されるので楽しみにしておこう。

イープラスでは本日11月15日に4日通し券の先行販売がスタート。さらに、オフィシャルボランティアチーム「VIVA LA FORCE」の参加者の募集も始まっている。詳細はフェスのオフィシャルサイトで確認を。

また11月24日には「VIVA LA ROCK 2020」に向けた入場無料のキックオフイベント「KICK OFF VIVA!!! 北浦和KYARA編」が埼玉・北浦和KYARAで行われる。こちらにはWOMCADOLE、おと.、東京初期衝動、ドミコ、popoq、ユレニワが出演する。

VIVA LA ROCK 2020

2020年5月2日(土)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

2020年5月3日(日・祝)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

2020年5月4日(月・祝)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

2020年5月5日(火・祝)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

<出演者>

WOMCADOLE / Awesome City Club / ORIGINAL LOVE / GEZAN / Saucy Dog / SiM / セックスマシーン!! / 東京初期衝動 / ドミコ / ニガミ17才 / バックドロップシンデレラ / ハルカミライ / the band apart / 藤井風 / FLOWER FLOWER / popoq / マカロニえんぴつ / ヤバイTシャツ屋さん / ユレニワ / ROTTENGRAFFTY / and more

KICK OFF VIVA!!! 北浦和KYARA編

2019年11月24日(日)埼玉県 北浦和KYARA

<出演者>

WOMCADOLE / おと. / 東京初期衝動 / ドミコ / popoq / ユレニワ