名作レトロゲーム大集合のポップアップストアが期間限定オープン！

ゲーム関連商品を輸入販売するインフォレンズは、ブームが続いているレトロゲームのポップアップストアを11月16日(土)から11月25日(月)の期間限定で東京ソラマチ(R)の4階に出店することを発表した。



レトロゲームは昨年より世界的なブームとなっており、大手ゲームメーカーを中心に様々な機種が販売されている。本製品はゲームセンターに置いてあるアップライト型ゲーム筐体の色や絵柄をべースに外装をデザインし、2.75インチのモニターとコントローラーを搭載。当時のまま丁寧に再現された音と映像で、昔ゲームセンターで遊んだあの臨場感を思い出させてくれます。じっくりゲームにのめり込めるだけでなく、インテリアとしての存在感があり、コレクションとしても楽しみな製品だ。



ポップアップストアでは、手のひらサイズの家庭用アーケード筐体型ゲーム機『レトロアーケード』シリーズをはじめ、旅行にも持っていける『ポケットプレイヤー』シリーズ、アーケード筐体の3/4サイズで家庭で本格的に楽しめる『ARCADE 1UP』シリーズ、小さくても遊べるゲームキーホルダー『TINY ARCADE(タイニーアーケード)』シリーズの最新機種が、その場で遊べて、その場で購入できる。



今回はレトロアーケード関連グッズコーナーのほかに、大人気ゲーム『マインクラフト』の商品も特別販売! ここでしか買えないスペシャルでお得なセールも実施されるとのこと。



さらに期間中ポップアップストアでレトロアーケード各種を購入すると、特製ステッカーをプレゼント! 世代を超えて愛されているゲームグッズが大集合のポップアップストアに親子で足を運ぼう!





(C)G-MODE Corporation (C) TAITO CORPORATION 1983,1986 ALL RIGHTS RESERVED. (C) TAITO CORPORATION 1978,2019 ALL RIGHTS RESERVED. (C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.