「SOL!」にサンシャイン坂田先生が初来校！

<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/