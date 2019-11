フォーミュラEが銀座にやってくる！「FORMULA E WEEK」開催

ABB FIAフォーミュラE選手権シーズン6の11月22日開幕に合わせ、日産はフォーミュラEの世界感を体験できる「FORMULA E WEEK」を銀座のNISSAN CROSSING(ニッサン クロッシング)にて開催する。



世界で最も販売台数の多い電気自動車(EV)である「日産リーフ」を筆頭に自動車の電動化をリードする日産は、世界最高峰のEVレースであるフォーミュラEに、昨シーズンより日本メーカーとして初めて参戦。



フォーミュラEは100%電動パワートレイン搭載車両で、世界各地の市街地に設置された「ストリートサーキット」を舞台に競い合うグローバルレースである。日産は『ニッサン インテリジェント モビリティ』の柱の一つとして電動化を推進しており、同選手権への参戦は、EVならではの圧倒的なパワーとパフォーマンスを示す絶好の機会であるのだ。



昨シーズンは、第12戦での初勝利を含め6度の表彰台獲得、シリーズ最多となる6度のポールポジション獲得、全戦でスーパーポールシュートアウト進出、そしてチームランキング4位、セバスチャン ブエミがドライバーランキング2位獲得と、デビューイヤーにおいて素晴らしい成績をおさめた。



シーズン6開幕を迎えるにあたり、和をテーマに新たなカラーリングが施されたフォーミュラEの車両展示、フォーミュラEの加速時の風速体験をショートムービーに撮影できるアトラクション「FORMULA E POWER SELFIE」、電気自動車(EV)と音楽を融合させたライブイベント「NISSAN Presents FORMULA E EXTRA BOOST SEASON 6」等に加え、CROSSING CAFÉではフォーミュラEをラテアートにしたMACCHI-ARTやレース開催地をイメージした期間限定MACCHI-ARTなど、NISSAN CROSSINGにおいてフォーミュラEの世界感を目にすることが出来る、「FORMULA E WEEK」を開催。



ぜひこの機会に、NISSAN CROSSINGへ足を運んでいただきたい。





■イベント概要

タイトル:「FORMULA E WEEK」

期間:11月20日(水)~26日(火)

内容:

<1階 センターステージ>

- フォーミュラE 車両展示

- LIVE ※11月23日のみ タイトル:「NISSAN Presents FORMULA E EXTRA BOOST SEASON 6」

日時:11月23日(土) 18:00~20:00

Artist : RHYME SO

Visual :100LDK and more (DJ)

<2階 フロア>

- FORMULA E POWER SELFIE

- MACCHI-ART

- パブリックビューイング(11月23日、24日のみ)

第1,2戦決勝レースの映像を放映。

会場:NISSAN CROSSING

東京都中央区銀座5-8-1 TEL 03-3573-0523

営業時間 10:00~20:00



<NISSAN CROSSING WEBサイト> https://www3.nissan.co.jp/crossing/jp