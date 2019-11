愛犬のためのイベント「GOODWOOF」、グッドウッドにて初開催！

GOODWOOF? GOODWOODの間違いでは? そう思ったあなたの勘は正しい。これは英国・グッドウッドで2020年5月24日、25日に開催されることになった、愛犬家のため、いや、犬のための新しいイベントだ。



各種自動車イベントが開催されることで有名なグッドウッドだが、飼い主と共に自動車のイベントを訪れる犬は非常に多く、また狩りをする際の相棒としても犬は欠かすことのできない存在だ。車好きには愛犬家も多いこともあり、GOODWOOFは人間と犬がともに楽しめるプログラムがラインナップされている。野外シネマも用意されたりと、ファミリーで楽しい一日を過ごすことができそうだ。







GOODWOOFは犬の健康のためのヨガやマッサージ、アジリティやフライボールといったアクティビティ。競技やデモンストレーション、遊びやちょっとした贅沢など、「Its all about the dog!」をテーマに、従来の単なるドッグショーとはまったく違う「犬の祭典」となっている。











GOOD+WOOF(犬の「ワン」という鳴き声)と、GOODWOODをかけたネーミングの妙と相まって、グッドウッドのこれからの名物イベントになっていくに違いない。初夏のクラシックカーの聖地を愛犬と満喫する。これは愛犬家としてはぜひ訪れてみたいイベントだ。