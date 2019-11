「少年ハリウッド」の新たなクラウドファンディングプロジェクト「目指せ!クリスマスライブ上映!2019年のイブも少年ハリウッドと過ごしたい!」が、Makuakeでスタートした。

2014年に放送スタートしたTVアニメが5周年を迎え、7月から8月にかけて実施したクラウドファンディングプロジェクトでは、目標金額を大きく上回る700万円超の支援を集めた「少年ハリウッド」。このたびのプロジェクトでは、12月24日に東京・池袋HUMAXシネマズで行われる「少年ハリウッド-HOLLY STAGE FOR YOU-完全版」上映の期間拡大、新曲「We Are The Hollywood(仮題)」のデモテープ制作を目指す。

リターンとして、各種特典が付いた12月24日の上映会のチケットを用意。特典には生原画、複製原画、「ハリウッド夏祭り2017」で使用された法被などが揃えられた。リターン品にはそのほか「少年ハリウッド」のフラッグを模したひざかけや、過去のプロジェクトからの復刻として、設定資料集、脚本集なども用意されている。またカラオケボックスで動画が楽しめるJOYSOUNDのサービス・みるハコとのコラボも実施。「少年ハリウッド-HOLLY STAGE FOR YOU-完全版」がみるハコで視聴できる支援コースが設けられ、同コースの支援数によって「少年ハリウッド」関連楽曲がJOYSOUNDで新たに配信される。

プロジェクトの目標金額は500万円。達成に関わらず支援した人全員に商品が届けられる。300万円達成で上映期間の拡大、500万円達成でデモテープ制作、600万円達成でデモテープへの仮歌収録、1000万円達成で新プロジェクトの始動がアナウンスされている。詳細はMakuakeのプロジェクトページで確認を。

※記事初出時より、一部表現を改めました。