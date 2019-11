君がピカチュウになるのだ！　『ポケモン　ソード・シールド』ピカチュウアバターを全員にプレゼント!!!

SHOWROOMが運営する仮想ライブ空間『SHOWROOM』にて、2019年11月15日(金)から24時間限定で「#ピカチュウジャック キャンペーン in SHOWROOM」が実施される。



Nintendo Switchソフト『ポケットモンスター ソード・シールド』の発売を記念して実施される本企画は、期間限定で無料ギフトがポケモン仕様になるほか、参加者全員へ限定ピカチュウアバターをプレゼント!

誰でも参加できるTwitterハッシュタグキャンペーンの実施も決定している。



3ヶ月間限定で使えるピカチュウアバターの配布期間は、2019年11月15日(金)12:00~2019年11月16日(土)11:59まで。

これを利用すれば、ピカチュウの着ぐるみに着替えてあなたのアバターが可愛いピカチュウ姿に!

配布されるアバターは2020年1月15日(水)11:59まで利用可能だ。



また、Twitterのハッシュタグキャンペーンに応募すると、ポケットモンスター ソード・シールド』グッズ詰め合わせを抽選で10名様にプレゼントされる。

ポケモンキャラクターの素敵なアイテムグッズ揃いで、ぜひともこちらもゲットしたくなる。



さらに2019年11月15日(金)12:00~11月16日(土)11:59の期間限定で無料ギフトアイテムがピカチュウ仕様に大変身!

ピカチュウまみれで可愛くSHOWROOMを楽しんじゃおう。





(C)2019 Pokémon. (C)1995-2019 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.





◆SHOWROOMピカチュウキャンペーン

https://campaign.showroom-live.com/pr_pokemon_ss