14日に2022 FIFAワールドカップ カタール・アジア2次予選でキルギス代表と対戦する日本代表のスターティングメンバーが発表された。
試合は20時15分キックオフ予定。TBS系列にて全国生中継される。
■日本代表 キルギス戦スタメン
▼GK
12．権田修一(ポルティモネンセ／ポルトガル)
▼DF
19．酒井宏樹(マルセイユ／フランス)
2．植田直通(サークル・ブルージュ／ベルギー)
22．吉田麻也(サウサンプトン／イングランド)
5．長友佑都(ガラタサライ／トルコ)
▼MF
7．柴崎岳(デポルティーボ／スペイン)
6．遠藤航(シュトゥットガルト／ドイツ)
14．伊東純也(ヘンク／ベルギー)
9．南野拓実(ザルツブルク／オーストリア)
8．原口元気(ハノーファー／ドイツ)
▼FW
11．永井謙佑(FC東京)
□控えメンバー
▽GK
1．川島永嗣(ストラスブール／フランス)
23．シュミット・ダニエル(シント・トロイデン／ベルギー)
▽DF
3．安西幸輝(ポルティモネンセ／ポルトガル)
4．畠中槙之輔(横浜F・マリノス)
16．室屋成(FC東京)
17．佐々木翔(サンフレッチェ広島)
▽MF
10．中島翔哉(ポルト／ポルトガル)
13．橋本拳人(FC東京)
15．浅野拓磨(パルチザン／セルビア)
18．鎌田大地(フランクフルト／ドイツ)
20．山口蛍(ヴィッセル神戸)
▽FW
21．鈴木武蔵(北海道コンサドーレ札幌)