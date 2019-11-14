ベネズエラ代表は14日、19日に行われるキリンチャレンジカップ2019日本代表戦（パナソニックスタジアム吹田）に臨む来日メンバーを発表した。
同メンバーにはコパ・アメリカ2019でもチームの中核を担っていたMFトマス・リンコン（トリノ）やMFヤンヘル・エレーラ（グラナダ）らが召集され、また昨シーズンまでプレミアリーグで活躍していたFWサロモン・ロンドン（大連一方）の来日も発表された。
同代表は14日からヤンマースタジアム長居を中心に練習を実施。その後18日に公式会見と公式練習を行い、19日に日本代表戦に臨む。
ベネズエラ代表メンバーは以下の通り。
▼GK
ラファエル・ロモ（シルケボー／デンマーク）
ウィルケル・ファリニェス（ミジョリナリオスFC／コロンビア）
▼DF
ロベルト・ロサレス（レガネス／スペイン）
ロルフ・フェルツセル（ロサンゼルス・ギャラクシー／アメリカ）
ウィルケル・アンヘル（グロズヌイ／ロシア）
ミケル・ビジャヌエバ（マラガ／スペイン）
ガブリエル・ベニテス（スリア）
ジョルダン・オソリオ（ゼニト／ロシア）
ロナルド・エルナンデス（スターベク／ノルウェー）
ナウエル・フェラレシ（ポルトB／ポルトガル）
▼MF
ヤンヘル・エレーラ（グラナダ／スペイン）
トマス・リンコン（トリノ／イタリア）
ベルナルド・マンサノ（デポルテス・トリマ／コロンビア）
ロムロ・オテロ（アトレティコ・ミネイロ／ブラジル）
ダルウィン・マチス（グラナダ／スペイン）
ファン・パブロ・アニョル（マラガ／スペイン）
レンソ・サンブラノ（ポートランド・ティンバーズ／アメリカ）
ジフェルソン・サバリノ（レアル・ソルトレーク／アメリカ）
ジェフェルソン・ソテルド（サントス／ブラジル）
▼FW
サロモン・ロンドン（大連一方／中国）
フェルナンド・アリステギエタ（モナルカス・モレリア／メキシコ）
ジョン・ムリジョ（CDトンデラ／ポルトガル）
アンドレス・ポンセ（グロズヌイ／ロシア）