ハルカミライ 新曲『PEAK'D YELLOW』最初の合唱は「最後に録った」

4ピースバンド・ハルカミライが、11月13日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。番組の冒頭から登場し、この日リリースのニューシングル『PEAK'D YELLOW』について、パーソナリティ・とーやま校長の質問に答えました。とーやま校長:SCHOOL OF LOCK! に初めて来てくださってありがとうございます! 知ってくださっていました?橋本学(Vo.):もちろん! 中高のころは、割と聴いていました。ちょっと前には、yonigeが出ていたじゃないですか?とーやま校長:女子2ピースの? はい。橋本:仲がいいので、「……くそっ!」と思って。とーやま校長:「yonigeが出やがって!」ってことですか?(笑)。橋本:はい。それでバッチリ聴いて……面白かったですね(笑)。とーやま校長:yonigeの2人とは、いつからの知り合いなんですか?須藤俊(Ba./Cho.):どのくらいだろう?橋本:4年とか5年とか……。とーやま校長:じゃあ、前から対バンとかをやって?橋本:そうですね。でもyonigeがバコーンいって、先にSCHOOL OF LOCK! にも出て、俺は粛々と家で聴いて……大変な思いをしましたけど、今日出られましたよ!とーやま校長:そんな思いを抱えてくださっていたとは知らなかったので、僕もめちゃめちゃ嬉しいです。橋本:ありがとうございます!――ここでリスナーから届いたメッセージを紹介【私は今日のSOLの掲示板を見て、ハルカミライ先生を知りました! 授業冒頭のあいさつからして楽しくて面白そうなハルカミライ先生なので、今からハマりそうです。(16歳女性)】須藤:ハィ~~~!とーやま校長:ちょっと待ってください。今の「ハィ~」には、どういう成分が入っていたんですか?須藤:怖めの先生の成分ですね(笑)。橋本:今日はそういうスタンスで来ているの?須藤:そうですよ。とーやま校長:なんで怖めの先生でいこうと思ったんですか?須藤:たぶん、他の3人は優しいんだろうな~、と思って。俺も高校時代は、そういう先生に憧れていたんです。とーやま校長:今日は生徒のみんなからの話も聞きますが、あとの皆さんはどんな先生でいきます?関大地(Gt./Cho.):僕は、教育実習生みたいな感じで。橋本:ちょっとなめられてる系の?(笑)。とーやま校長:じゃあ、みんなとも歳が近くて、友達みたいな先生ですね?関:いいですね!小松謙太(Dr./Cho.):俺は保健室の先生をやりたい……(笑)。とーやま校長:(笑)。理由は?小松:心のほうの保健もしてあげたい……。須藤:どういうこと!?(笑)。小松:ケガだけじゃなくて、悩みを抱えた生徒を保健してあげたいです(笑)。とーやま校長:“保健してあげたい”っていう言葉がよくわからないですけど(笑)。メンタル的なことも言葉で抱きしめてあげる、ということですか?小松:そうそう!橋本:俺は王道の担任に……!とーやま校長:いいですね! 今日は、僕も困ったら橋本先生の顔を見るようにします。橋本:そうですね。芯の部分は俺たち2人がやって、小松たちにはへっぽこ役をやってもらって……(笑)。彩りを付けてもらってね。とーやま校長:自由な3人と、どっしりした橋本先生(というバランス)がいいかもしれないです。須藤:いいですね!ハルカミライ:よろしくお願いします!とーやま校長:改めまして、11月13日に『PEAK'D YELLOW』をリリースされているということで……この曲を聴いて思ったんですけど、曲の始まりに空気がギュっと張り詰める感じがあるじゃないですか。あれって、バンドが一つになっていないと出せないものだなと。今日も3回聴いたんですけど、3回とも思ったんです。あのド頭のテンションとか気持ちってどんな感じですか?須藤:あそこは一番最後に録ったんですよ。あえて、一番最初を一番最後に録って。とーやま校長:各々の演奏パートを録った後に?須藤:そうですね。全員の歌も録って、その一番最後に録りましたね。とーやま校長:なんで、そういう手法をとったんですか?須藤:一番最後に思いついたからです。橋本:そうなんですよ。“付けた”みたいな感じ。須藤:あれは元々無くて、レコーディングの最後に、「付けちゃおうぜ!」って言って録ったんです。とーやま校長:その「付けちゃおうぜ!」は、どういう思いから来たのですか? 須藤先生が思ったんですか?須藤:そうですね。なんか、合唱始まりっていいなと思って、その場のノリなんですけど。それが相まって、いい感じになったのかもしれないですね。とーやま校長:だから、あの始まりの合唱もそうですし全体を通してもなんですけど……一昨日(の放送で)生徒と話をしていて、そのときに1人の生徒が“今、受験で大変だけど、好きな女の子がいる。でも向こうは向こうで大変だし進路もバラバラだし、どうやら好きな人もいそうだし”と。それで「もう、諦めるしかないかな……」って言っていたので、「ちょっと待て! 何もしてないだろ!」と。「オマエは1回でもドストレートを投げたことがあるのか?!」って言ったら、「あ、無いです」って。「とにかくそれが大事だから、肩ぶっ壊れてもいいから! 人生のタイミングでは、1回やることが大事なんだ!」という話をしたんです。今回の『PEAK'D YELLOW』は、まさにど真ん中しか狙っていないし、その末で自分たちの知りたいものを知るための曲だな、って思ったんです。橋本:あの……さっき“気持ちが揃っていないと”みたいなことを言っていましたけど、そういうのって無理なんですよ。みんなバラバラなんです。バラバラでOKで、グシャグシャでOKなんですよね。それを無視して、「オラァ~!」ってやっているのが最高だ、って話なんで。今音源を聴いてもらったら、もちろんバシっと決まった感じで聴こえるんですけど……そりゃそういう風に作っているんで。でも、それを生でやれ! って言われたら、絶対無理です。それは、各々に自分の歌があるから。とーやま校長:うん!橋本:全員に歌っているわけじゃなくて、1人で「ストレートを投げろや!」って話なんで、バラバラなのは当たり前なんです。だから、それでいいと思っています。……めっちゃ真面目!とーやま校長:いや、俺も生徒のみんなもズシンと来ているはずなんで!橋本:あっ! あともう少し時間ありますか?とーやま校長:はい。何ですか?橋本:ちょっと先生を辞めようと思って……!とーやま校長:急に何?!(笑)。橋本:いや……あの“担任”とか、でけーことを言ったなと思って。だから辞める! 辞任!!とーやま校長:ちょっと待って(笑)。さっきの「グシャグシャでもいい」発言の後に『PEAK'D YELLOW』が流れると思っていたんです(笑)。合唱のところが来る! と思っていたのに、急に「先生を辞任したい」って……(笑)。ハルカミライ:(笑)。橋本:辞任します!とーやま校長:じゃあ、辞任確定で(笑)。橋本:俺は他校のヤツです!とーやま校長:それでいくの?(笑)。橋本:はい! 俺は“他校のヤツ”です!!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/