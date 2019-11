12月31日(火)19時15分から放送される『第70回NHK紅白歌合戦』(NHK総合 ※中断ニュースあり)の出場歌手が11月14日に発表された。初出場は、Official髭男dism、Kis-My-Ft2、King Gnu、GENERATIONS from EXILE TRIBE、菅田将暉、日向坂46、Foorin、LiSAの8組。



今年の紅白のテーマは「夢を歌おう」。総合司会を内村光良(ウッチャンナンチャン)、紅組司会を綾瀬はるか、白組司会を櫻井翔(嵐)が務める。



以下、出場歌手一覧。()の中の数字は出場回数。



【紅組】

aiko(14)

いきものがかり(11)

石川さゆり(42)

AKB48(12)

丘みどり(3)

欅坂46(4)

坂本冬美(31)

椎名林檎(7)

島津亜矢(6)

Superfly(4)

天童よしみ(24)

TWICE(3)

乃木坂46(5)

Perfume(12)

日向坂46(初)

Foorin(初)

松田聖子(23)

MISIA(4)

水森かおり(17)

LiSA(初)

Little Glee Monster(3)



【白組】

嵐(11)

五木ひろし(49)

Official髭男dism(初)

関ジャニ∞(8)

Kis-My-Ft2(初)

King & Prince(2)

King Gnu(初)

郷ひろみ(32)

GENERATIONS from EXILE TRIBE(初)

純烈(2)

菅田将暉(初)

DA PUMP(7)

氷川きよし(20)

福山雅治(12)

Hey!Say!JUMP(3)

星野源(5)

三浦大知(3)

三山ひろし(5)

山内惠介(5)

ゆず(10)