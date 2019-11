ジョン・レノン全面参加、ニルソン『プシー・キャッツ』45周年記念盤が発売

1974年に発表、ハリー・ニルソンの9作目のオリジナル・アルバム『プシー・キャッツ』の45周年記念盤が最新リマスター&ボーナストラックを収録して11月27日に発売となる。



『プシー・キャッツ』はジョン・レノンがプロデュースとアレンジをほぼ全曲で担当、ジョンのヴォーカルをフィーチャーした曲も収録。ジョンとヨーコの「失われた週末」期を象徴する作品でもあり、今となっては歴史的価値ある隠れた名盤と言えるだろう。『マインド・ゲームス』とほぼ同時期の録音で、サウンド・音の感触が似ているので、ジョン・レノンのファンも必聴のアルバムといえる。ジミー・クリフ作「遥かなる河」、ボブ・ディラン作「サブタレニアン・ホームシック・ブルース」、ジョン・レノン作「ムーチョ・ムンゴ」など名演の数々を収録。リンゴ・スター、キース・ムーン、ダニー・コーチマー、ジェシー・デイヴィス、ジム・ケルトナーなど豪華ミュージシャンがゲスト参加。クレジットには当時のジョンの相方となっていたメイ・パンの名も見ることができる。



今回の『プシー・キャッツ45周年記念盤』は、日本未発売のボックスセット『Harry Nilsson The RCA Album Collection』に収録されていた「ボーナストラック付き最新リマスター・ヴァージョン」の日本初CD化。ボックス以外での単体リリースは世界初となる。オリジナル10曲に加えて、ボックスに収録されていた7曲のボーナストラックに、さらにかつて日本盤のボーナストラックとして収録されていた2曲を追加した9曲のボーナストラックを収録。現段階での『プシー・キャッツ』関連音源をすべて集大成した、日本独自企画の45周年記念盤となる。



完全生産限定の紙ジャケット仕様で、オリジナルLPから再現した見開きジャケット、帯は初発売時の日本盤オリジナル帯を復刻する。最新リマスター音源&高品質Blu-specCD2仕様。ブックレットには各曲のクレジットとともに、下記のようなジョンとニルソンの意味不明なコメントも収録されている。



”Everything is the opposite of what it is.”

— Dr. Winston OBoogie M.D. (Manic Depressive) (=ジョン・レノン)

「あらゆるものが、実際の在り様とは真逆なのだ」



”But somehow it isnt only not just the words, isnt it?”

— Prof. Schmilsson M.E. (Me) (=ニルソン)

「とはいえ言葉がすべてというわけでもない。違うかい?」



アルバム収録曲の中でも特に秀逸なのは「遥かなる河(Many Rivers Cross)」。レノン・ニルソン流スペクター・サウンドとでも呼べるような作品だ。オリジナル曲「僕を忘れないで(Dont Forget Me)」は本盤中唯一、ハリー特有のメロディアスな味を全面に押し立てたメランコリックな曲。離婚した男が前妻にメッセージしている内容で、当時のジョンの境遇などを思い返すと興味深い楽曲といえる









ハリー・ニルソン

『プシー・キャッツ45周年記念盤』

2019年11月27日発売

2,100円+税

最新リマスター ボーナストラック9曲収録

完全生産限定盤 紙ジャケット仕様

高品質Blu-specCD2



【収録曲】

1.Many Rivers to Cross/遥かなる河

2.Subterranean Homesick Blues/サブタレニアン・ホームシック・ブルース

3.Dont Forget Me/僕を忘れないで

4.All My Life/オール・マイ・ライフ

5.Old Forgotten Soldier/忘れられた老兵

6.Save the Last Dance for Me/ラスト・ダンスは私に

7.Mucho Mungo / Mt. Elga/ムーチョ・ムンゴ/マウント・エルガ

8.Loop De Loop/ループ・デ・ループ

9.Black Sails/月光に黒い帆

10Rock Around the Clock/ロック・アラウンド・ザ・クロック



【ボーナストラック】

11.Down by the Sea*/海のほとりで

12.The Flying Saucer Song*/空飛ぶ円盤を見た

13.Turn out the Light*/灯りを消して (DEMO)

14.Save the Last Dance for Me (Alternate Version) */ラスト・ダンスは私に (Alternate Version)

15.Dont Forget Me (Alternate Version) */僕を忘れないで

16.Black Sails (Alternate Version) */月光に黒い帆

17.Pussy Cats Radio Spots with Eddie Lawrence */プッシー・キャッツ・ラジオ・スポット・ウィズ・エディー・ローレンス

18.Old Forgotten Solidier (Demo) **/忘れられた老兵 (DEMO1)

19.Old Forgotten Soldier (Demo) **/忘れられた老兵 (DEMO2)



*『Harry Nilsson The RCA Album Collection』時ボーナス・トラック

**過去日本の紙ジャケなどに入っていたボーナストラック