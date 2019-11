ウルフ・パレード、約2年ぶりとなる通算5枚目アルバムリリース

ウルフ・パレードが、5枚目のアルバムとなる『シン・マインド』を2020年1月にリリースする。



アルバムに収録された10曲はJohn Goodmanson(Bikini Kill、Sleater-Kinney、Unwound)によってヴァンクーヴァーのRisque Disqueスタジオでレコーディングされ、シアトルのBogrollスタジオでミックスされた。また、マスタリングはトロントのLacquer Channel MasteringでNoah Mintzによって行われた。また、ソングライティングはシンガーでもあるDan BoecknerとSpencer Krugが手掛けている。アルバムには「Forest Green」「Julia Take Your Man Home」「Against the Day」といったシングルが含まれ、その中にはDan BoecknerとSpencer Krugが共同ヴォーカルをとったレアな楽曲も収録されるとのこと。











<リリース情報>







WOLF PARADE(ウルフ・パレード)

最新アルバム『THIN MIND』(シン・マインド)



発売日:2020年1月29日

価格:2400円(税込)



=収録曲=

1. Under Glass

2. Julia Take Your Man Home

3. Forest Green

4. Out of Control

5. The Static Age

6. As Kind as You Can

7. Fall Into the Future

8. Wandering Son

9. Against the Day

10. Town Square



■more info:http://bignothing.net/wolfparade.html