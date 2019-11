星野源、「Ain’t Nobody Know」のリリックビデオで松重豊と談笑

星野源が、トム・ミッシュの共同プロデュース曲として話題の「Aint Nobody Know」のリリックビデオを完成。明日11月14日(木)23時からYouTubeにてプレミア公開されることが明らかになった。



この楽曲は、国内外の豪華アーティストとコラボした新作EP『Same Thing』に収録。トムの他にもPUNPEE、スーパーオーガニズムらが参加しており、10月28日付オリコン週間デジタルアルバムランキング、ビルボード・ジャパン・ダウンロード・アルバムチャートでそれぞれ1位を獲得する大ヒットを記録中だ。



「Aint Nobody Know」のリリックビデオは、YouTubeで200万再生を突破した「さらしもの (feat.PUNPEE)」と同様、「(架空の)星野源の部屋に遊びにきた友人と音楽を聴きながら、ダラダラとおしゃべりする」をコンセプトにした映像とリリックが掲載されるものになっており、今回も星野源はもちろん、ゲストに星野と親交が深い俳優・松重豊を迎え撮影が行われた。







自身もFM横浜で音楽番組のDJを務めるなど、音楽にも造詣が深いことで知られる松重もトム・ミッシュに早くから注目しており、ニッポン放送「星野源のオールナイトニッポン」にゲスト出演した際におすすめアーティストを問われ、その才能を「ロンドンの星野源」と讃えて紹介。また、先日のトムの来日時には自身の番組でゲストに迎えるなど、星野源とトム・ミッシュ双方に関わりを持っている。



さらに、公開直前の22時から、星野源のオフィシャルInstagramにてインスタライブが配信されることも決定している。





<リリース情報>







星野源

『Same Thing』

配信中



1.Same Thing (feat. Superorganism)

2.さらしもの (feat. PUNPEE)

3.Aint Nobody Know

4.私

https://jvcmusic.lnk.to/samething



<ライブ情報>



星野源 POP VIRUS World Tour



2019年11月23日

上海 National Exhibition and Convention Center Hong Arena



2019年11月25日

ニューヨーク Sony Hall

Special Guest MARK RONSON



2019年12月9日

横浜 Yokohama Arena

LIVE in JAPAN 2019 Gen Hoshino × MARK RONSON



2019年12月10日

横浜 Yokohama Arena

LIVE in JAPAN 2019 Gen Hoshino × MARK RONSON



2019年12月14日

台北 Legacy MAX