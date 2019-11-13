うえやまとち原作によるTVアニメ「クッキングパパ」や、コトヤマ原作によるTVアニメ「だがしかし2」など食や料理がテーマのアニメを配信する企画「食欲の秋2019」が、本日11月13日よりAbemaTVで開催される。

Abemaアニメチャンネル、アニメLIVEチャンネル、みんなのアニメチャンネルの3つを横断して行われる同企画。対象作品にはAbemaTV初登場となる「クッキングパパ」と「だがしかし2」のほか、附田祐斗・佐伯俊原作によるTVアニメ「食戟のソーマ」第1期から3期および「食戟のソーマ 神ノ皿（しんのさら）」、小川悦司原作によるTVアニメ「真・中華一番！」、諫山創原作によるTVアニメ「『進撃の巨人』Season1～3」、TAa原作によるTVアニメ「衛宮さんちの今日のごはん」、石田スイ原作によるTVアニメ「東京喰種トーキョーグール:re」の計8作品がラインナップされた。また同企画の一環として、トークバラエティ番組「『声優と夜あそび』食欲の秋 SP」も配信される。

食欲の秋 2019

「食戟のソーマ」第1～3期

放送日時：2019年11月13日（水）16:00～

※以降毎週水曜、第3期まで放送

放送チャンネル：Abemaアニメ2チャンネル

配信話：全話

「東京喰種トーキョーグール:re」

配信日時：2019年11月15日（金）15:00～

配信チャンネル：Abemaアニメ2チャンネル

配信話：第1～12話

「真・中華一番！」

配信日時：2019年11月16日（土）25:30～

配信チャンネル：Abemaアニメチャンネル

配信話：第1～5話

「食戟のソーマ 神ノ皿（しんのさら）」

配信日時：2019年11月17日（日）23:00～

配信チャンネル：Abemaアニメチャンネル

配信話：第1～5話

「衛宮さんちの今日のごはん」

配信日時：2019年11月21日（木）19:00～

配信チャンネル：Abemaアニメ2チャンネル

配信話：全話

「『進撃の巨人』Season1～3」

配信日時：2019年11月23日（土）14:30～

※以降毎週土曜、第3期まで放送

配信チャンネル：Abemaアニメチャンネル

配信話：全話

「だがしかし2」

配信日時：2019年11月24日（日）13:00～

配信チャンネル：アニメLIVEチャンネル

配信話：全話

「美味しんぼ」

配信日時：2019年11月25日（月）16:00～

配信チャンネル：みんなのアニメチャンネル

配信話：第68話～76話

「クッキングパパ」

配信日時：2019年11月25日（月）20:00～

配信チャンネル：みんなのアニメチャンネル

配信話：第1～10話

「声優と夜あそび」食欲の秋 SP

配信日時：2019年11月25日（月）～29日（金）22:00

配信チャンネル：アニメLIVEチャンネル