うえやまとち原作によるTVアニメ「クッキングパパ」や、コトヤマ原作によるTVアニメ「だがしかし2」など食や料理がテーマのアニメを配信する企画「食欲の秋2019」が、本日11月13日よりAbemaTVで開催される。
Abemaアニメチャンネル、アニメLIVEチャンネル、みんなのアニメチャンネルの3つを横断して行われる同企画。対象作品にはAbemaTV初登場となる「クッキングパパ」と「だがしかし2」のほか、附田祐斗・佐伯俊原作によるTVアニメ「食戟のソーマ」第1期から3期および「食戟のソーマ 神ノ皿（しんのさら）」、小川悦司原作によるTVアニメ「真・中華一番！」、諫山創原作によるTVアニメ「『進撃の巨人』Season1～3」、TAa原作によるTVアニメ「衛宮さんちの今日のごはん」、石田スイ原作によるTVアニメ「東京喰種トーキョーグール:re」の計8作品がラインナップされた。また同企画の一環として、トークバラエティ番組「『声優と夜あそび』食欲の秋 SP」も配信される。
食欲の秋 2019
「食戟のソーマ」第1～3期
放送日時：2019年11月13日（水）16:00～
※以降毎週水曜、第3期まで放送
放送チャンネル：Abemaアニメ2チャンネル
配信話：全話
「東京喰種トーキョーグール:re」
配信日時：2019年11月15日（金）15:00～
配信チャンネル：Abemaアニメ2チャンネル
配信話：第1～12話
「真・中華一番！」
配信日時：2019年11月16日（土）25:30～
配信チャンネル：Abemaアニメチャンネル
配信話：第1～5話
「食戟のソーマ 神ノ皿（しんのさら）」
配信日時：2019年11月17日（日）23:00～
配信チャンネル：Abemaアニメチャンネル
配信話：第1～5話
「衛宮さんちの今日のごはん」
配信日時：2019年11月21日（木）19:00～
配信チャンネル：Abemaアニメ2チャンネル
配信話：全話
「『進撃の巨人』Season1～3」
配信日時：2019年11月23日（土）14:30～
※以降毎週土曜、第3期まで放送
配信チャンネル：Abemaアニメチャンネル
配信話：全話
「だがしかし2」
配信日時：2019年11月24日（日）13:00～
配信チャンネル：アニメLIVEチャンネル
配信話：全話
「美味しんぼ」
配信日時：2019年11月25日（月）16:00～
配信チャンネル：みんなのアニメチャンネル
配信話：第68話～76話
「クッキングパパ」
配信日時：2019年11月25日（月）20:00～
配信チャンネル：みんなのアニメチャンネル
配信話：第1～10話
「声優と夜あそび」食欲の秋 SP
配信日時：2019年11月25日（月）～29日（金）22:00
配信チャンネル：アニメLIVEチャンネル