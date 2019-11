SILENT SIRENのすぅ＆あいにゃん、フェンダーからシグネイチャーモデルを発表

フェンダーミュージックから、SILENT SIRENのすぅ(Vo, G)とあいにゃん(B)のシグネチャーモデルのギターおよびベースが発売されることが決定した。



すぅが監修を務めたオリジナルモデルの「SILENT SIREN TELECASTER」は、ホワイトで統一されたカラーリングが特徴で、ボディ部分にテレキャスター・シンラインを彷彿とさせる淡い”すみれ”色のラインがあしらわれている。ピックアップにはSHAWBUCKER™を搭載し、サウンド面でも高いクオリティを実現したとのことだ。







製品名:SILENT SIREN TELECASTER(R)

仕 様:ALDER BODY, MAPLE NECK, MAPLE FINGERBOARD, SLIM C NECK SHAPE,6-SADDLE STRINGS-THROUGH-BODY HARDTAIL BRIDGE,SHAWBUCKER™ BRIDGE PICKUP, VINTAGE SINGLE-COIL TELE(R) NECK PICKUP

カラー:ARCTIC WHITE WITH VIOLET DECORATION STRIPE

価格:125,000円 + 税



また、あいにゃんのトレードマークとなっているモデルをベースにした「SILENT SIREN JAZZ BASS」は、マッチングヘッドの鮮やかなグリーンや、特徴的な模様のストライプ、コントロールパネルと一体になったピックガードなど彼女のこだわりを凝縮した仕上がりに。サウンド面では、4-SADDLE HIMASS™ VINTAGE (STRING-THROUGH-BODY OR TOPLOAD) BRIDGEとV-MOD SINGLE-COIL JAZZ BASS(R)を組み合わせている。







製品名:SILENT SIREN JAZZ BASS(R)

仕 様:ALDER BODY, MAPLE NECK WITH MATCHING HEADSTOCK,MAPLE FINGERBOARD, SLIM C NECK SHAPE,4-SADDLE HIMASS™ VINTAGE (STRING-THROUGH-BODY OR TOPLOAD) BRIDGE,V-MOD SINGLE-COIL JAZZ BASS(R) BRIDGE & NECK PICKUPS

カラー:SURF GREEN WITH DECORATION STRIPE

価格:125,000円 + 税



SILENT SIRENシグネチャーモデルの国内販売開始は、12月下旬を予定しているとのこと。