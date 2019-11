メガネフラワーは、『すみっコぐらし』とのコラボレーションフレーム第2弾を、店舗とオンラインショップにて2019年11月15日より順次発売。かわいいすみっコたちがフレーム全体に隠れている楽しいメガネシリーズだ。



『すみっコぐらし』は、 "すみっこが好き"、 "すみっこにいると落ち着く"という気持ちをテーマにした大人気キャラクター。好評発売中の第1弾キッズメガネに続き、大人用メガネ・PC用ブルーライトカットメガネ・クラシックメガネが仲間入り。かわいいすみっコたちがフレーム全体に隠れている楽しいメガネでありながら、外側はベーシックなデザインで、大人の方でもシーンを選ばずご着用いただける。



(C)2019 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.