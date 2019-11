2020年3月20日に千葉・幕張メッセ国際展示場9~11ホールでビクターエンタテインメントの主催ライブイベント「ビクターロック祭り2020」が行われる。

2014年に初開催され、今回で7度目を迎える「ビクターロック祭り」。会場には前回と同じく「BARK STAGE」「ROAR STAGE」の2ステージが用意される予定だ。また第1弾アーティストとしてウルフルズ、ORIGINAL LOVE、GRAPEVINE、サカナクション、四星球、Yogee New Waves、夜の本気ダンス、DJダイノジの8組の出演がアナウンスされた。

イベントのオフィシャルサイトでは11月24日23:59までチケットの先行予約を受付中。さらにWIZYでは特別エリアへの入場パス、オリジナルグッズなどが付いたVIPチケットが販売されている。

ビクターロック祭り2020

2020年3月20日(金・祝)千葉県 幕張メッセ国際展示場9~11ホール

OPEN 9:30 / START 11:00 / END 21:00(予定)

<出演者>

ウルフルズ / ORIGINAL LOVE / GRAPEVINE / サカナクション / 四星球 / Yogee New Waves / 夜の本気ダンス / DJダイノジ / and more