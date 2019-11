「ファンが死ぬ前に未発表曲を届けたい」ニール・ヤングが考える2020年構想とは？

「時間との勝負だ」と語るニール・ヤングは、2020年に自身のウェブサイトのニール・ヤング・アーカイヴスで膨大な数の未発表曲をリリースする壮大な計画の概要を発表した。



あるファンが「76歳になるエディおじさんが心配だ」とニール・ヤングに連絡してきた。そのファンは叔父のエディがヤングの未発表曲を全部聞き終わる前に死んでしまう可能性があると心配しているのだ。「これを聞いて一念発起した」とヤングはニール・ヤング・アーカイヴス(NYA)に投稿し、続けて、通常のリリースの前にアーカイヴスの有料会員向けに膨大な数の未発表曲をリリースする計画があると公表した。



「ずっと俺のチームと話し合っているのが、2020年にNYA限定でこれまで未発表だった音源をリリースすることだ。このリリースに伴って同じアルバムをCDやアナログ盤でリリースするつもりはない。いつかCD化やアナログ盤化する可能性はあるが、当面このアルバム・リリースはここNYA限定で行い、アルバム数も相当な数になる」とヤングは記した。



最近のヤングのリリース状況は、新作アルバムの制作とリリースがない限り、『Tuscaloosa(原題)』、『Songs for Judy and Roxy: Tonights The Night Live(原題)』などのアーカイヴ・ディスクを年間4〜5枚発表している。これらのアルバムは、音楽配信とフィジカル・アルバムでのリリースと同時にNYAでもリリースするのが常だ。



今回ヤングが言う未発表音源には、1975年の『Homegrown(原題)』、1976年の『Chrome Dreams(原題)』、1977年の『Oceanside-Countryside(原題)』、1982年の『Island in the Sun(原題)』、2000年の『Toast(原題)』など、数多のアルバムが含まれる。また、1976年の『Odeon Budokan(原題)』、1978年の『Boarding House(原題)』、1986年の『Live in a Rusted Out Garage(原題)』、2012年の『Alchemy(原題)』といった複数のライヴ・アルバムもある。





これまでヤングは、ダニー・ウィッテン時代のクレイジー・ホースと一緒にレコーディングした音源をコンパイルしたコレクションを作り、これを『Early Daze(原題)』と名付けたこともあった(ここで挙げたアルバム・タイトルは氷山の一角と思われる。ヤングは何十年も前からレコーディング、コンサート、サウンドチェック、スタジオ・セッションをすべて録音しているのだから)。



ニール・ヤング・アーカイヴスへアクセスするための現在のサブスクリプション料金は、月間1.99ドルまたは年間19.99ドルとなっている。ヤングが計画通りに未発表音源をこのサイトでリリースすることになれば、この料金設定も変わるだろう。「このリリースがきっかけとなって、NYAに新たな階層が加わるだろう。可能性としてはオンデマンドの動画、映画、レコードなど。さらにNYA独占コンテンツを公開する”エディおじさん階層”(階層名はまだ未定だが)も考えている。この階層にアクセスするにはサブスプリプション料が高くなるのは確実だ。ただし、この計画はまだ話し合いを重ねている最中なので、今後も変化すると思われる」と説明して、さらに続ける。



「最終的に、NYAで独占的にリリースされるレコードや映像作品の多くは、そのうちに完成したアートワークを施したハードグッズやデジタルファイルとして一般向けにリリースされることになるが、一般向けにShakey PicturesやNYAレコーズからリリースされるのは、ここNYAサイトでリリースしてから相当時間が経ってからになる」



ただ、一つだけ懸念される問題が、NYAでリリースされたあとでリリース音源がリークしてしまうことだ。これについて、ヤングは「もちろん、NYA独占を維持するためにも、音源がインターネットに流出しないようにしっかり対策する。この対策が確実になれば2020年に未発表音源をリリースする予定だ。これが現時点で俺たちが考えていることで、最終的な決断に到達したら再び公表する。これは時間との勝負だ」と述べている。