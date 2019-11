THREEの10周年記念コレクションに、『THREE セレブレーションリベレーションパレット』が登場! THREEの人気コスメであるリップカラー、アイシャドウ、チークに、新色&限定カラーのハイライトとシェーディングを詰め込んだ、特別感満載のマルチパレットだ。さらにバーガンディ色のブラシセットと持ち運び用のポーチ付きというから見逃せない。「自分らしさを引き出す」というパレットを、さっそくためしてみた!

THREE10周年を記念したコレクションに限定のマルチパレットが登場!

株式会社ACRO(東京都品川区)のコスメブランドTHREEが、ブランド誕生10周年記念コレクションを発表。その第2弾として登場するのが、『THREE セレブレーションリベレーションパレット』(全2種・希望小売価格 税抜13,000円・ブラシ3種、オリジナルポーチ付・2019年11月13日発売 ※数量限定)。

THREEの10周年コレクションのテーマは、「“FIND YOUR BALANCE” LIBERATE AND CELEBRATE YOUR BEAUTY」。美しさを開放して、「今」を生きる表情に自信が持てるようにという思いが込められた、自分らしさを引き出してくれるマルチパレットだ。

パレットにはTHREEのベストセラーコスメのカラーがセットになっており、その内容は、リップカラー・アイシャドウ・チーク・ハイライト・シェーディングとなっている。なおハイライトとシェーディングは今回のためだけの新色&限定カラーだ。

色、肌の質感、骨格の見せ方まで視野に入れて作られているため、メイクをすることで新しい自分にアップデートできるパレットとなっている。

カラーバリエーションは、自然体というマチュアな美しさを洗練させるニュートラルシマーパレット「X01 JUBILEE ME」と、ハンサムな気品をエフォートレスに表現するセンシュアルスモーキーパレット「X02 FALL FRESCO」の2色。

またパレットに加え、使うたびに気分が上がりそうなバーガンディ色のブラシセットと、持ち運び用のポーチまで付いているというからスゴイ。これはぜひともGETしたい。

ナチュラルで大人の女性らしい魅力を引き出すパレット

今回は「X01 JUBILEE ME」をピックアップしておためし!

A:リップカラー、B:リップカラー、C:アイシャドウ、D:アイシャドウ、E:ハイライト、F:シェーディング、G:チークカラーとなっている。

まずはCのベージュカラーのアイシャドウを指でまぶた全体へのばしていく。しっとりしたテクスチャーで、まぶたにピタッとフィット。透き通るような色味と繊細なパールが美しい。

続いてキラキラ輝くDのブラウンカラーアイシャドウをブラシでのせていく。さらっとした質感のクリスタルパウダーは軽いつけ心地だ。

ラメの輝きが目元を立体的に演出!

くすみブラウンの発色と輝きで大人っぽい目元に仕上がった。

次にEのハイライトを頬骨の高い部分にいれていく。クリームテクスチャーで肌にピタッと密着。

頬に立体感を与えてくれた。

続いてGのチークをブラシで頬にのせていく。ボリュームのあるブラシが繊細なパウダーをしっかり含み、肌に色をやわらかく溶け込ませてくれる。

コーラルピンクが血色感をプラスし、ふんわり上気したような頬に仕上がった。

次はFのシェーディングを目頭のくぼみから鼻の側面のくぼみにかけていれていく。

鼻筋がすっとした印象に。

最後はBのリップカラーをリップブラシで唇に塗っていく。

落ち着いた大人っぽい色味のレッドカラーで、べたつかず軽いつけ心地だ。

パレットを使った感想として、ナチュラルでありながら大人の女性を魅力的に見せてくれるカラーがそろっており、シーンを選ばず日常的に使いやすいのが良かった。

このパレット1つでポイントメイクがすべて完成するため、付属のポーチに入れ、ブラシセットとともに常に持ち歩きたい。

『THREE セレブレーションリベレーションパレット』は、デパートや百貨店のTHREE取扱い店舗、公式オンラインショップから購入できる。数量限定のため、気になる人は早めにチェックしてみて!