TVアニメ『ヴィンランド・サガ』第1話から第17話の期間限定無料公開が本日よりスタート！

幸村誠の同名コミック（講談社「アフタヌーン」にて連載中）を原作に、2019年7月よりNHK総合にて放送中のTVアニメ『ヴィンランド・サガ』の、これまでに放送された第1話から第17話が、Amazon Prime Videoで本日11月13日（水）0時頃から期間限定で無料公開されることが決定した。期間は11月18日（月）24時頃までの6日間となる。





11月17日（日）に放送される第18話を前に実施される今回の期間限定無料公開では、これまでTV放送を見逃していた人もストーリーを振り返りたいという視聴者も、一気に既存の話数を視聴することができる。Amazon Prime Videoに登録していなくても、期間中は配信ページから視聴することが可能だ。





◆TVアニメ『ヴィンランド・サガ』期間限定無料公開

期間：2019年11月13日（水）0時頃〜11月18日（月）24時頃

公開話数：第1話〜第17話

Amazon Prime Video『ヴィンランド・サガ』配信ページ



(C)幸村誠・講談社／ヴィンランド・サガ製作委員会

◆作品情報

TVアニメ『ヴィンランド・サガ』

＜放送情報＞

2019年7月7日（日）24：10よりNHK総合にて放送中

※関西地方は24：45 より

※放送日時は変更になる可能性があります

Amazon Prime Video にて日本・海外独占配信中 日本では毎話放送開始1時間後より配信予定

＜キャスト＞

トルフィン：石上 静香／上村 祐翔

トールズ：松田 健一郎

アシェラッド：内田 直哉 クヌート：小野 賢章

トルケル：大塚 明夫 ビョルン：安元 洋貴



フローキ：斧 アツシ レイフ：上田 燿司

ヘルガ：高梁 碧 ユルヴァ：生天目 仁美

ラグナル：浦山 迅 ヴィリヴァルド：日野 聡 アスゲート：竹内 良太

スヴェン王：菅生 隆之 トルグリム：後藤 ヒロキ アトリ：高橋 伸也

耳:古川 慎 アーレ：市来 光弘 ハーフダン：下山 吉光

＜スタッフ＞

原作：幸村 誠『ヴィンランド・サガ』（講談社『アフタヌーン』連載）

監督：籔田 修平（『いぬやしき』監督、『進撃の巨人』3DCG監督）

シリーズ構成・脚本：瀬古 浩司（『BANANA FISH』『亜人』シリーズ構成・脚本）

脚本：猪原 健太（『幼女戦記』シリーズ構成・脚本）

キャラクターデザイン：阿比留 隆彦（『HUNTERxHUNTER』作画監督）

美術監督:竹田 悠介

美術ボード：平林 いずみ／大貫 賢太郎

美術：Bamboo

撮影／特殊効果：MADBOX

色彩設計：橋本 賢

撮影監督：川下 裕樹

編集：木村 佳史子

3DCG監督：竹鼻 まゆ

3DCGI：Chiptune

デジタルワーク：荒木 宏文

音響監督：はた しょう二

音響制作：サウンドチーム・ドンファン

音楽：やまだ 豊（『東京喰種トーキョーグール』）

オープニング・テーマ：MAN WITH A MISSION「Dark Crow」

エンディング・テーマ：milet「Drown」

制作：WIT STUDIO（『進撃の巨人』『魔法使いの嫁』）

製作：ヴィンランド・サガ製作委員会



●第18話「ゆりかごの外」予告映像も公開中！



＜あらすじ＞

アシェラッドの身柄を賭けたトルフィンとトルケルの決闘が成立し、互角にやり合う両者。トールズの子に期待するトルケルは、「本当の戦士」とは何だとトルフィンに問うのだった。一方、逃げる最中で襲撃にあったクヌートは、夢の中である人物と再会する。











●Blu-ray・DVD BOXにノンクレジットOP・ED映像の収録が決定！



『ヴィンランド・サガ』Blu-ray・DVD BOX Vol.1（12月25日（水）発売）に第1クールOP映像が、Vol.2（2020年1月22日（水）発売）にED映像のノンクレジット版がそれぞれ収録されることが決定した。

▲第1クールOP映像

▲ED映像