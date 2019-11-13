TVアニメ『ヴィンランド・サガ』第1話から第17話の期間限定無料公開が本日よりスタート！

幸村誠の同名コミック（講談社「アフタヌーン」にて連載中）を原作に、2019年7月よりNHK総合にて放送中のTVアニメ『ヴィンランド・サガ』の、これまでに放送された第1話から第17話が、Amazon Prime Videoで本日11月13日（水）0時頃から期間限定で無料公開されることが決定した。期間は11月18日（月）24時頃までの6日間となる。
11月17日（日）に放送される第18話を前に実施される今回の期間限定無料公開では、これまでTV放送を見逃していた人もストーリーを振り返りたいという視聴者も、一気に既存の話数を視聴することができる。Amazon Prime Videoに登録していなくても、期間中は配信ページから視聴することが可能だ。
◆TVアニメ『ヴィンランド・サガ』期間限定無料公開
期間：2019年11月13日（水）0時頃〜11月18日（月）24時頃
公開話数：第1話〜第17話
Amazon Prime Video『ヴィンランド・サガ』配信ページ
(C)幸村誠・講談社／ヴィンランド・サガ製作委員会
◆作品情報
TVアニメ『ヴィンランド・サガ』
＜放送情報＞
2019年7月7日（日）24：10よりNHK総合にて放送中
※関西地方は24：45 より
※放送日時は変更になる可能性があります
Amazon Prime Video にて日本・海外独占配信中 日本では毎話放送開始1時間後より配信予定
＜キャスト＞
トルフィン：石上 静香／上村 祐翔
トールズ：松田 健一郎
アシェラッド：内田 直哉 クヌート：小野 賢章
トルケル：大塚 明夫 ビョルン：安元 洋貴
フローキ：斧 アツシ レイフ：上田 燿司
ヘルガ：高梁 碧 ユルヴァ：生天目 仁美
ラグナル：浦山 迅 ヴィリヴァルド：日野 聡 アスゲート：竹内 良太
スヴェン王：菅生 隆之 トルグリム：後藤 ヒロキ アトリ：高橋 伸也
耳:古川 慎 アーレ：市来 光弘 ハーフダン：下山 吉光
＜スタッフ＞
原作：幸村 誠『ヴィンランド・サガ』（講談社『アフタヌーン』連載）
監督：籔田 修平（『いぬやしき』監督、『進撃の巨人』3DCG監督）
シリーズ構成・脚本：瀬古 浩司（『BANANA FISH』『亜人』シリーズ構成・脚本）
脚本：猪原 健太（『幼女戦記』シリーズ構成・脚本）
キャラクターデザイン：阿比留 隆彦（『HUNTERxHUNTER』作画監督）
美術監督:竹田 悠介
美術ボード：平林 いずみ／大貫 賢太郎
美術：Bamboo
撮影／特殊効果：MADBOX
色彩設計：橋本 賢
撮影監督：川下 裕樹
編集：木村 佳史子
3DCG監督：竹鼻 まゆ
3DCGI：Chiptune
デジタルワーク：荒木 宏文
音響監督：はた しょう二
音響制作：サウンドチーム・ドンファン
音楽：やまだ 豊（『東京喰種トーキョーグール』）
オープニング・テーマ：MAN WITH A MISSION「Dark Crow」
エンディング・テーマ：milet「Drown」
制作：WIT STUDIO（『進撃の巨人』『魔法使いの嫁』）
製作：ヴィンランド・サガ製作委員会
●第18話「ゆりかごの外」予告映像も公開中！
＜あらすじ＞
アシェラッドの身柄を賭けたトルフィンとトルケルの決闘が成立し、互角にやり合う両者。トールズの子に期待するトルケルは、「本当の戦士」とは何だとトルフィンに問うのだった。一方、逃げる最中で襲撃にあったクヌートは、夢の中である人物と再会する。
●Blu-ray・DVD BOXにノンクレジットOP・ED映像の収録が決定！
『ヴィンランド・サガ』Blu-ray・DVD BOX Vol.1（12月25日（水）発売）に第1クールOP映像が、Vol.2（2020年1月22日（水）発売）にED映像のノンクレジット版がそれぞれ収録されることが決定した。
▲第1クールOP映像
▲ED映像
幸村誠の同名コミック（講談社「アフタヌーン」にて連載中）を原作に、2019年7月よりNHK総合にて放送中のTVアニメ『ヴィンランド・サガ』の、これまでに放送された第1話から第17話が、Amazon Prime Videoで本日11月13日（水）0時頃から期間限定で無料公開されることが決定した。期間は11月18日（月）24時頃までの6日間となる。
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