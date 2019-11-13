TVアニメ『ヴィンランド・サガ』第1話から第17話の期間限定無料公開が本日よりスタート！

幸村誠の同名コミック（講談社「アフタヌーン」にて連載中）を原作に、2019年7月よりNHK総合にて放送中のTVアニメ『ヴィンランド・サガ』の、これまでに放送された第1話から第17話が、Amazon Prime Videoで本日11月13日（水）0時頃から期間限定で無料公開されることが決定した。期間は11月18日（月）24時頃までの6日間となる。


11月17日（日）に放送される第18話を前に実施される今回の期間限定無料公開では、これまでTV放送を見逃していた人もストーリーを振り返りたいという視聴者も、一気に既存の話数を視聴することができる。Amazon Prime Videoに登録していなくても、期間中は配信ページから視聴することが可能だ。


◆TVアニメ『ヴィンランド・サガ』期間限定無料公開
期間：2019年11月13日（水）0時頃〜11月18日（月）24時頃
公開話数：第1話〜第17話
Amazon Prime Video『ヴィンランド・サガ』配信ページ

(C)幸村誠・講談社／ヴィンランド・サガ製作委員会
◆作品情報
TVアニメ『ヴィンランド・サガ』
＜放送情報＞
2019年7月7日（日）24：10よりNHK総合にて放送中
※関西地方は24：45 より
※放送日時は変更になる可能性があります
Amazon Prime Video にて日本・海外独占配信中　日本では毎話放送開始1時間後より配信予定
＜キャスト＞
トルフィン：石上 静香／上村 祐翔
トールズ：松田 健一郎
アシェラッド：内田 直哉　クヌート：小野 賢章
トルケル：大塚 明夫　ビョルン：安元 洋貴

フローキ：斧 アツシ　レイフ：上田 燿司
ヘルガ：高梁 碧　ユルヴァ：生天目 仁美
ラグナル：浦山 迅　ヴィリヴァルド：日野 聡　アスゲート：竹内 良太
スヴェン王：菅生 隆之　トルグリム：後藤 ヒロキ　アトリ：高橋 伸也
耳:古川 慎　アーレ：市来 光弘　ハーフダン：下山 吉光
＜スタッフ＞
原作：幸村 誠『ヴィンランド・サガ』（講談社『アフタヌーン』連載）
監督：籔田 修平（『いぬやしき』監督、『進撃の巨人』3DCG監督）
シリーズ構成・脚本：瀬古 浩司（『BANANA FISH』『亜人』シリーズ構成・脚本）
脚本：猪原 健太（『幼女戦記』シリーズ構成・脚本）
キャラクターデザイン：阿比留 隆彦（『HUNTERxHUNTER』作画監督）
美術監督:竹田 悠介
美術ボード：平林 いずみ／大貫 賢太郎
美術：Bamboo
撮影／特殊効果：MADBOX
色彩設計：橋本 賢
撮影監督：川下 裕樹
編集：木村 佳史子
3DCG監督：竹鼻 まゆ
3DCGI：Chiptune
デジタルワーク：荒木 宏文
音響監督：はた しょう二
音響制作：サウンドチーム・ドンファン
音楽：やまだ 豊（『東京喰種トーキョーグール』）
オープニング・テーマ：MAN WITH A MISSION「Dark Crow」
エンディング・テーマ：milet「Drown」
制作：WIT STUDIO（『進撃の巨人』『魔法使いの嫁』）
製作：ヴィンランド・サガ製作委員会

●第18話「ゆりかごの外」予告映像も公開中！

＜あらすじ＞
アシェラッドの身柄を賭けたトルフィンとトルケルの決闘が成立し、互角にやり合う両者。トールズの子に期待するトルケルは、「本当の戦士」とは何だとトルフィンに問うのだった。一方、逃げる最中で襲撃にあったクヌートは、夢の中である人物と再会する。





●Blu-ray・DVD BOXにノンクレジットOP・ED映像の収録が決定！

『ヴィンランド・サガ』Blu-ray・DVD BOX Vol.1（12月25日（水）発売）に第1クールOP映像が、Vol.2（2020年1月22日（水）発売）にED映像のノンクレジット版がそれぞれ収録されることが決定した。
▲第1クールOP映像
▲ED映像