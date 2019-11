人気声優ユニット・スフィア「懐かしい～！」 初めて買ったCDを紹介！

今年結成10周年を迎えた寿美菜子、高垣彩陽、戸松遥、豊崎愛生による人気声優ガールズユニット「スフィア」が期間限定パーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「THE QUARTER~スフィアの10s is Wonder!!~」。11月5日(火)の放送では、4人が初めて買ったCDを紹介! 思い出を語りました。(TOKYO FM「スフィアの10s is Wonder!!」2019年11月5日(火)放送より)高垣:私が初めて買ったCD……というか、父が買ってくれたんですけど、「これが欲しい!」って買ってもらったCDは、中島みゆきさん。「命の別名」と「糸」が同じCDに入ってたの。「聖者の行進」というドラマの曲だったんですけど、そのドラマを観てて曲もすごく好きで、聴いたり歌ったりしてました。「糸」も名曲で、いろんな方がカバーをしてるんですけど、私もソロでカバーさせていただいてます。同時にもう1枚(CDを)買ったんですけど、それは(アニメ)「ふしぎ遊戯」のキャラクター・翼宿(たすき)のキャラクターソングで。寿:テンションの差がすごいね(笑)。高垣:翼宿のキャラクターソングと中島みゆきさんのこの曲は、最初のCDとして思い浮かびます。名曲なので、ぜひ歌詞も合わせて聴いてみてください。戸松:はーい、私、戸松遥が初めて買ったCDは、プッチモニさんの「ちょこっとLOVE」です。全員:懐かしい~! かわいい~!高垣:めっちゃ踊ってたー!戸松:まだ8cmのCDの長方形のシングルで。私の住んでたところは田舎だったから、レンタルCDをいつも借りてたんだけど、「手元にいつでもCDがあるんだ、返さなくていいんだ!」みたいな(笑)。PVも、瞳のなかにキラキラした……。寿:そうだね、ハートとかが入ってた。戸松:そうそうそう! あれにすごく憧れて、家でできるんだろうかって。鏡を見ながら、「どうやったら目の中に光が入って、ハート型の瞳になるんだろう?」ってすごく考えてた。懐かしい気持ちになりました。そんな方も多いんじゃないかと思います。豊崎:ビートルズの「Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band」という曲……というか、(同名の)アルバム1曲目に入っています。お父さんに、「このアルバムの紙ジャケ盤を買って来い」と言われて、中古CD屋さんに行ったのが、小学校の低学年くらい。そこからずっとビートルズが好きなんです。うちは、両親もお姉ちゃんもすごく音楽が好きで、部屋によって、かかっている音楽が違う家。父親はブレイクダンスやサーフィンなどをやっていたので、ジャック・ジョンソンやダンス系のミュージック、アース・ウィンド・アンド・ファイアーやマイケル・ジャクソンなどをずっと聴いていて。母親は保育士だったから童謡をピアノで練習していたり。お姉ちゃんはめちゃくちゃJ-POPが好きで、毎週TSUTAYAで(ランキング)1位から10位まで(のCDを)全部借りてくる。全員:へ~!寿:一緒!(笑)豊崎:「私はそのなかで何が好きなんだろう?」って思ったときに、父親に「ビートルズを聴け」と言われて、よく分からず買いに行ったのがこれでした。そこからずっと、ブリティッシュ・ロックにハマり、どんどん昔の洋楽が好きになっていったから、これがそもそものルーツかなと思います。全員:(曲を聴いて)懐かし~!寿:hiroさんのソロのデビューシングルですね。幼稚園のときにSPEEDさんを聴いていて、「ドラえもん」の映画主題歌をSPEEDさんが歌っていたときに、「ここでドラえもんの映画を観てたら、SPEEDのみんなが来てくれたらいいのにな!」と思った(笑)。高垣:かわいい~!寿:神戸の子だからさ(笑)。このシングルは1999年(リリース)。小学校2年生くらいに聴いていて。さっきも4人で話してたんですけど、私の好きな感じって、ここからいい意味であまり変わってない。この次に買ったシングルも BoAさんの「Shine We Are!」なので、方向性がブレない感じ。8歳から28歳になっても(笑)。豊崎:それくらい、最初に買ったCDとか小さいときに聴いたもの、初めて触れたものって、すごい大事だってことだよね。戸松:ルーツだよね。寿:やっぱり残ってるよね。今日、もしかしたらリスナーのみなさんも、(紹介した)曲を聴くのが初めてという可能性もあります。ぜひ、聴いていただけたら嬉しいです。<番組概要>番組名:THE QUARTER~スフィアの10s is Wonder!!~放送日時:毎週火曜25:00~25:30パーソナリティ:スフィア番組Webサイト:http://mv-sp.gsj.bz/view.page/menu/program/quarter/top