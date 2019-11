『FGO』コラボドールに女性マスター＆マシュが登場！　『ドルフィードリーム』でドレスセットも！

ボークスから『Fate/Grand Order』に登場するキャラクターとコラボレーションした夢のドール『Dollfie Dream(DD/ドルフィードリーム)』及び作中に登場する衣装の「別売りドレスセット」の予約が全国のボークスDD取扱店舗、通販にて開始されている。



原型制作をみさきせりかが手がけたのは、アプリゲーム『Fate/Grand Order』に登場するマスターであり主人公(女)のドール。

マスターと共に戦う、デミサーヴァントのシールダー、マシュ・キリエライトのドールも予約受付中だ。



主人公(女)の価格は6万2000円+税、マシュ・キリエライトが6万5000円+税となっている。

予約受付期間は、2019年10月12日(土)~12月8日(日)まで。商品のお届けは2020年秋頃に予定されている。













主人公(女)、マシュ・キリエライト共に、別売りでドレスセットも用意されている。

主人公は「魔術礼装・魔術協会制服」セット、価格は1万3800円+税、マシュは「英霊旅装:マシュ・キリエライト」セットで、価格は1万2800円+税となっている。









(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT

(C)2003-2019 VOLKS INC. All rights are reserved.