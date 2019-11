「SOL!」で新教頭オーディション開催?!

11月11日(月)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」には、同番組のダイナマイトカリスマ営業・松田部長が登場。いつもは水曜日にお送りしている「松田LOCKS!」にて声を届けている松田部長ですが、今回は現在空席となっている教頭の座を狙って(!?)パーソナリティのとーやま校長とトークを展開しました。その前編。(●後編はこちら)とーやま校長:未来の鍵を握るSCHOOL OF LOCK! 校長のとーやまです。松田部長:LOCKのスペルはL・O・C・K! 教頭の松田です。とーやま校長:ちょっと待ってください! ダメです!! 何の説明もなくサラっと始まっていますけど、教頭の松田です、って言ったじゃないですか。松田部長:はい。教頭の松田ですよ。とーやま校長:いや……(笑)。営業部長の松田さんですから。今日は何をしに来たんですか?松田部長:校長、今1人でやっているでしょ?とーやま校長:はい。10月から半年間。松田部長:あのネコ男がいなくなって。とーやま校長:あのネコ男……(笑)は、ネコ語しか喋れないんでいちゃダメだってことになって。松田部長:でしょ? 教頭がいないってことは、教頭がいるってことでしょ。校長だけだと学校は成立しないわけだから。だから……教頭の松田です!とーやま校長:いや、違うんですよ(笑)。僕は僕で、校長になるために、いろんな段階を踏みましたから。ネコ教頭も、いろんな段階を踏んでなっているわけですよ。松田部長:なるほどね。とーやま校長:で、今は松田“部長”じゃないですか。10代の生徒のために、いろんな営業案件とかを直談判して持ってきてくださって……っていう大事な役割なわけですよ。それによって、いろんなイベントが実現していたりね。松田部長:まぁ、そうですね。とーやま校長:そんな中でいきなり教頭ってね。いろんな段階をすっ飛ばして言われても、僕らも生徒のみんなも戸惑うしかない、ってことですよ。松田部長:だから、その……段階を踏むって言ったじゃないか。ちょっと待ってくれよ。校長、段階を踏んでるじゃないか! 営業部長として、5年仕事してて……。とーやま校長:いや、その営業の段階は踏んでいますけど、教頭には直結していないっすよ。松田部長:営業部長から教頭っていう、革命的なことを起こさないのか?!とーやま校長:いや……(笑)、本当に教頭先生になりたいんですか?松田部長:そりゃそうだよ。……もらってます。とーやま校長:もらってます?!松田部長:18歳女性からもらってます。とーやま校長:あ、書き込み?!――リスナーから届いたメッセージを紹介松田部長:もう来てる! ありがとうーーーーー!!とーやま校長:いや、いいんだけど……(笑)。松田部長:さあ! LOCKのスペルはL・O・C・K! 教頭の松田です!! 校長! 今夜の授業に行ってみようぜ!!!とーやま校長:ダメダメダメ! あの……勢いがあって素晴らしいと思うんですけど、明らかに校長より前に出ちゃっているんですよ(笑)。自分で言うのも何ですけど、SCHOOL OF LOCK! はまず校長が先頭にいて、教頭が一歩後ろなんですよ。松田部長:でも、1人になってしんどかったでしょ? だから、俺が一歩前に出て引っ張ってあげようかと。今までの教頭は校長のサポートだったでしょ? でも、前に出ることもできますよ! サポートもできますよ! っていう。……どうでしょう?とーやま校長:なるほど(笑)。それは、めちゃめちゃいいと思います。松田部長:でしょ? 俺、40代で教頭をやるんですけど、どうですか?とーやま校長:そうか。それも前代未聞ですわ。たいがい、20代か30代。おじさんが就任してきちゃ……戸惑いしかない(笑)。松田部長:42歳、後厄が就任したらまずいのか?!とーやま校長:リアルに言ったら、まずいですよ。松田部長:これはスタッフにも言いたいけど……前例が無いことをやらなければダメだ!とーやま校長:じゃあ、ちょっとやってみようかな!? 新しい教頭としての、公開オーディションみたいなことで。松田部長:オーディションでいい! オーディションをさせてくれ!!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/