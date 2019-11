LiSA「アニメみたいだった」ライブでのエピソード

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。1ヵ月ぶりの登場ということで近況を伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」11月11日(月)放送分)LiSA:さあ1ヵ月ぶりの登校ですが……全国ホールツアー『LiVE is Smile Always ~紅蓮華~』が終わりまして、その次の日から「紅蓮華」発売記念『秘密のサイン会っ』が行われていました。北海道が終わって札幌でそのまんまサイン会だったんですけど、“紅蓮華ツアー終わった〜!”って言ったら、また「紅蓮華」の発売リリースイベントが始まるっていう(笑)。あれ? まだ続いてたっけ? みたいな気持ちになりましたね。でも、ライブが終わった後に次の日からサイン会ができると、昨日ライブに来てくれた子とかがいるわけよ。そうすると、その子たちとお話しできるっていう意味ではすごく楽しかったですし、大阪、東京、名古屋、札幌、福岡、仙台と行ったんですけど、各会場に“ライブ行ったよ!”って人たちもたくさんいてくれて、“あ、ライブ終わった後にサイン会いいなー”って思いました。「紅蓮華」をいっぱい歌った後に、またみんなと「紅蓮華」の話ができるのはいいなぁと思いました。――リスナーから届いたメッセージを紹介【紅蓮華ツアーお疲れ様でした! 僕はファイナルの札幌に参加しました! もうめちゃくちゃ楽しかったです! それに最後の最後に新曲の「unlasting」をアカペラで歌ってくれたのはもう泣きました。そして紅蓮華ツアーが終わっちゃったら寂しいなと思ったら、まさかのアコースティックツアーが開催されるではありませんか! しっかりチケットはゲットできたので、ツアー初日の札幌に行きます! 楽しみにして待ってます!(25歳男性)】LiSA:ありがとうございます。ファイナル来てくれたんですね。ファイナルの最後に“また会えるかな? 会いたいな”って話をしてた延長線上で、“あ、この気持ち今「unlasting」だわ”って思って。喋っていた途中で、突然私が歌い出したんです。それまでは、“また来てくれる?”、“うん!”みたいなハッピーなムードだったのに、私が突然しっぽり話し出してみんながシーンってなって(笑)。“歌ってらっしゃる……”みたいな感じで(笑)。なんかすごいね、アニメみたいだった。歌い出したらみんながシーンと黙るみたいなさ。騒ぎが収まるみたいな(笑)。でも、みんなが受け取ってくれてるのを感じましたよ。ありがとうございます! そしてアコースティックツアー『LiVE is Smile Always~unlasting shadow~』では、タイトルに「unlasting」って入ってる通りこの曲も歌うのでぜひお楽しみに!LiSAの16枚目のシングル「unlasting」は、12月11日(水)にCDリリースされます。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/