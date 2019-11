USJ『進撃の巨人』『名探偵コナン』『ルパン三世』『モンハン』の4大アトラクション展開！

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2015年の初開催以来、毎年絶大な人気を博し、6年目を迎える『ユニバーサル・クールジャパン2020』を、2020年1月21日(火)~6月28日(日)に開催することを決定した。



今回の『ユニバーサル・クールジャパン2020』は、国内だけでなく世界中から愛される日本を代表する作品として、過去の『ユニバーサル・クールジャパン』でも絶大な支持を集めた”クール”な4大エンターテイメント・ブランドが登場。

さらに、それぞれの作品にとって初となるアトラクション体験を取りそろえた、ここにしかない”新体験と新興奮”が楽しめる。



登場する4大ブランドは、『進撃の巨人』『名探偵コナン』『ルパン三世』『モンスターハンター』。

それぞれのブランドにとって史上初となるアトラクションが展開される予定だ。



『進撃の巨人』では、立体機動バトルの疾走感を体感できる初の超体感VRコースター『進撃の巨人XRライド』。

『名探偵コナン』では、『名探偵コナン・ワールド』に新登場する、リアルな声と音で物語の世界に入り込み、ライド体験を楽しめるストーリー・コースター『名探偵コナン×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』。

『ルパン三世』では、リアルキャストによる、作品そのままの離れ技を目の前で体験できる「ルパン三世・ザ・ライブ」。

『モンスターハンター』では、VRの超臨場感の中でインタラクティブなハンティングを体験できる、次世代型体験アトラクションなど、これまで経験したことのない各作品史上初となる新次元の体験を味わえる。



ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのクオリティで、各作品のリアルな世界観への圧倒的没入感と臨場感を実現する、究極進化した『ユニバーサル・クールジャパン 2020』に期待が高まる。



また、クールジャパンのアトラクションをスムーズかつ確実に楽しめる『クールジャパン・エクスプレス・パス』も発売される。

アトラクションの待ち時間を短縮でき、スムーズに体験できる『ユニバーサル・エクスプレス・パス』に、クールジャパン限定バージョンが登場。

2019年12月6日(金)より販売されるので、スムーズに確実に楽しみたい方は、お早めのご購入がおすすめだ。。

販売券種や価格等の詳細は後日公式ウェブサイトにて発表されるので、購入希望の方はチェックしておくといいだろう。



(C)諫山創・講談社/「進撃の巨人」製作委員会

原作/青山剛昌「名探偵コナン」(小学館「週刊少年サンデー」連載中)

(C)2020 青山剛昌/名探偵コナン製作委員会

(C) SCRAP All rights reserved.

(C)モンキー・パンチ/TMS・NTV

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

書・紫舟

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.