milet、満員御礼の初ワンマンで全国ツアーの開催を発表

TVアニメ「ヴィンランド・サガ」エンディング・テーマ「Drown」と、花王「フレア フレグランス &SPORTS」CMソング「You & I」を収録した4th EP『Drown / You & I』が好調なシンガーソングライターのmilet(ミレイ)が、自身初のワンマンライブ「milet first live ”eye”」を大阪・東京で開催した。



ライブは両日チケットが即ソールドアウトを記録し、超満員の会場でmiletは代表曲「inside you」「us」はもちろんのこと、新曲「Drown」「You & I」なども含む全18曲を披露。夏フェス出演やビルボードライブ東京でのショーケースの経験もあってか、初ワンマンとは思えない落ち着きと圧巻のパフォーマンスを見せ、会場からは割れんばかりの歓声と拍手が沸き起こった。







昨日11月11日に恵比寿LIQUIDROOMにて行われた東京公演のアンコールでは、本人の口から2020年の全国ツアー開催のアナウンスも。「milet live tour 2020 ”Green Lights”」と題された同ツアーは、miletのメジャーデビュー日にあたる2020年3月6日に大阪BIG CATで幕を開け、東京マイナビBLITZ赤坂 2DAYSを含む全国7箇所8公演が実施される。



今週末11月15日(金)からは、miletオフィシャルサイトにてチケットオフィシャル先行受付も実施されるとのことなので、お見逃しなく。





<ライブ情報>



milet live tour 2020 ”Green Lights”



3月06日(金) 大阪 BIG CAT OPEN 18:00 / START 19:00

3月14日(土) 福岡 DRUM Be-1 OPEN 16:30 / START 17:00

3月15日(日) 広島 SECOUND CLUTCH OPEN 15:30 / START 16:00

3月22日(日) 北海道 札幌PENNY LANE 24 OPEN 15:30 /START 16:00

3月29日(日) 愛知 THE BOTTOM LINE OPEN 15:15 / START 16:00

4月05日(日) 宮城 仙台darwin OPEN 15:30 / START 16:00

4月12日(日) 東京 マイナビBLITZ赤坂 OPEN 15:00 / START 16:00

4月13日(月) 東京 マイナビBLITZ赤坂 OPEN 18:00 / START 19:00



チケット料金:

1F全自由 ¥4,400-(税込・整理番号付・1ドリンク別途)

※6才以上チケット必要。5才以下入場不可

2F指定席 ¥5,000-(税込・指定席・1ドリンク別途)

※東京公演のみ ※4才以上チケット必要。3歳以下でもお席が必要な場合は有料。

一般発売日:2020年2月8日(土)10:00~



チケット先行情報:

オフィシャルサイト先行実施決定!

受付期間:11/15(金)20:00〜12/1(日)23:59

http://www.milet.jp/