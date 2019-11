ブリング・ミー・ザ・ホライズン、『デス・ストランディング』に提供した楽曲のMV公開

まもなく3か月ぶりの来日を果たすブリング・ミー・ザ・ホライズンが、新曲「ルーデンス」のミュージックビデオを公開した。



同楽曲は、小島秀夫監督のPlayStation®4新作ゲーム『デス・ストランディング』のために書き下ろされた攻撃的かつメロディックなナンバーで、ゲームのインスパイアード・アルバム『オリジナル・ミュージック・フロム・ザ・ワールド・オブ・デス・ストランディング』に収録されている。



バンドのフロントマン、オリヴァー・サイクスからのコメントは以下。







「『デス・ストランディング』は、コラボレーションの話が上がる以前より、ずっと楽しみにしていたゲームです。小島さんは僕の中で、数少ない<ヒーロー>と呼べる存在なので、コナミから独立されて初めて発売されるゲームのために楽曲を作るということは、エキサイティングであると同時に、とても緊張しました。現実とは思えない感覚です。BMTHの楽曲がこのゲームにどのようにフィットするのか想像もつきませんでしたが、『デス・ストランディング』の世界観をイメージして、精一杯頑張ってみました!」



ブリング・ミー・ザ・ホライズンは、今月行われるBABYMETALの「METAL GALAXY WORLD TOUR IN JAPAN」へのスペシャル・ゲスト出演に加え、11月18日には大阪で単独公演も決定している。





<リリース情報>







ブリング・ミー・ザ・ホライズン

日本限定企画・来日記念盤

『アモ:ジャパン・ツアー・エディション』

2019年11月13日(水)発売予定

2,300円+税 / 解説&歌詞対訳付き

全20曲収録(ボーナス・トラック7曲)



<来日公演情報>







BABYMETAL: METAL GALAXY WORLD TOUR IN JAPAN

スペシャル・ゲスト:BRING ME THE HORIZON



東京公演

日程:11/16(土) 17:00開場 / 18:30開演

11/17(日) 15:30 開場 / 17:00 開演

会場:埼玉・さいたまスーパーアリーナ



大阪公演

日程:11/20(水) 17:30 開場 / 19:00開演

11/21(木) 17:30 開場 / 19:00 開演

会場:大阪・大阪城ホール



BRING ME THE HORIZON 大阪単独公演

日程:11/18(月) 18:00 開場 / 19:00 開演

会場:Zepp Osaka Bayside