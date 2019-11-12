イングランドサッカー協会（FA）は10日、バーンリーに所属するGKトム・ヒートンとチェルシーに所属するMFロス・バークリーが負傷のためイングランド代表を離脱すると発表した。ヒートンの代役として、シェフィールド・UのGKディーン・ヘンダーソンが追加招集された。バークリーの代役は招集されていない。

現在22歳のヘンダーソンは、マンチェスター・Uからのレンタル移籍で加入したシェフィールド・Uでプレーしている。今シーズンはプレミアリーグ第12節終了時点で全試合に出場しており、現在5位につけているクラブの中心選手として活躍を続けている。

EURO2020予選・グループAで首位に立っているイングランド代表は、14日にホームでモンテネグロ代表と、17日にアウェイでコソボ代表と対戦。2試合で勝ち点「1」以上を獲得すれば、本戦出場が決定する。

変更後のイングランド代表メンバーは以下の通り。

▼GK

ジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）

ニック・ポープ（バーンリー）

ディーン・ヘンダーソン（シェフィールド・U）※トム・ヒートン（アストン・ヴィラ）に代わって招集

▼DF

トレント・アレクサンダー・アーノルド（リヴァプール）

ベン・チルウェル（レスター）

ジョー・ゴメス（リヴァプール）

ハリー・マグワイア（マンチェスター・U）

タイロン・ミングス（アストン・ヴィラ）

ダニー・ローズ（トッテナム）

ジョン・ストーンズ（マンチェスター・C）

フィカヨ・トモリ（チェルシー）

キーラン・トリッピアー（アトレティコ・マドリード／スペイン）

▼MF

ファビアン・デルフ（エヴァートン）

ジョーダン・ヘンダーソン（リヴァプール）

ジェームズ・マディソン（レスター）

メイソン・マウント（チェルシー）

アレックス・オックスレイド・チェンバレン（リヴァプール）

デクラン・ライス（ウェストハム）

ハリー・ウィンクス（トッテナム）

▼FW

タミー・アブラハム（チェルシー）

カラム・ハドソン・オドイ（チェルシー）

ハリー・ケイン（トッテナム）

マーカス・ラッシュフォード（マンチェスター・U）

ジェイドン・サンチョ（ドルトムント／ドイツ）

ラヒーム・スターリング（マンチェスター・C）

カラム・ウィルソン（ボーンマス）