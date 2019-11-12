イングランドサッカー協会（FA）は10日、バーンリーに所属するGKトム・ヒートンとチェルシーに所属するMFロス・バークリーが負傷のためイングランド代表を離脱すると発表した。ヒートンの代役として、シェフィールド・UのGKディーン・ヘンダーソンが追加招集された。バークリーの代役は招集されていない。
現在22歳のヘンダーソンは、マンチェスター・Uからのレンタル移籍で加入したシェフィールド・Uでプレーしている。今シーズンはプレミアリーグ第12節終了時点で全試合に出場しており、現在5位につけているクラブの中心選手として活躍を続けている。
EURO2020予選・グループAで首位に立っているイングランド代表は、14日にホームでモンテネグロ代表と、17日にアウェイでコソボ代表と対戦。2試合で勝ち点「1」以上を獲得すれば、本戦出場が決定する。
変更後のイングランド代表メンバーは以下の通り。
▼GK
ジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）
ニック・ポープ（バーンリー）
ディーン・ヘンダーソン（シェフィールド・U）※トム・ヒートン（アストン・ヴィラ）に代わって招集
▼DF
トレント・アレクサンダー・アーノルド（リヴァプール）
ベン・チルウェル（レスター）
ジョー・ゴメス（リヴァプール）
ハリー・マグワイア（マンチェスター・U）
タイロン・ミングス（アストン・ヴィラ）
ダニー・ローズ（トッテナム）
ジョン・ストーンズ（マンチェスター・C）
フィカヨ・トモリ（チェルシー）
キーラン・トリッピアー（アトレティコ・マドリード／スペイン）
▼MF
ファビアン・デルフ（エヴァートン）
ジョーダン・ヘンダーソン（リヴァプール）
ジェームズ・マディソン（レスター）
メイソン・マウント（チェルシー）
アレックス・オックスレイド・チェンバレン（リヴァプール）
デクラン・ライス（ウェストハム）
ハリー・ウィンクス（トッテナム）
▼FW
タミー・アブラハム（チェルシー）
カラム・ハドソン・オドイ（チェルシー）
ハリー・ケイン（トッテナム）
マーカス・ラッシュフォード（マンチェスター・U）
ジェイドン・サンチョ（ドルトムント／ドイツ）
ラヒーム・スターリング（マンチェスター・C）
カラム・ウィルソン（ボーンマス）