12月25～27日に大阪・インテックス大阪で行われるFM802主催のライブイベント「FM802 30PARTY FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2019」の出演アーティスト第3弾が発表された。
今回出演が明らかになったのは木村カエラ、グッドモーニングアメリカ、go!go!vanillas、THE BAWDIES、ストレイテナー、teto、TOTALFAT、Nulbarich、パスピエ、04 Limited Sazabys、フレンズ、ポルカドットスティングレイ、MY FIRST STORY、Yogee New Waves、緑黄色社会。このほか25日にはROTTENGRAFFTYがホストバンドを務め、ゲストボーカルを迎えるコラボ企画「FM802 RADIO CRAZY×ROTTENGRAFFTY 20th ポルノ超特急臨時大増便!!」も行われる。
また会場内に設置されるライブハウスステージ「LIVE HOUSE Antenna」にはAge Factory、サイダーガール、The Songbards、ネクライトーキー、Novelbright、ハンブレッダーズの出演が決定した。FM802では明日11月12日（火）4:00までの各番組にて、チケットの番組内先行予約を受け付けている。
FM802 30PARTY FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2019
2019年12月25日（水）大阪府 インテックス大阪
＜出演者＞
FM802 RADIO CRAZY×ROTTENGRAFFTY 20th ポルノ超特急臨時大増便!! / OKAMOTO'S / Official髭男dism / KANA-BOON / King Gnu / グッドモーニングアメリカ / SHISHAMO / sumika / teto / 10-FEET / Nothing's Carved In Stone / Hump Back / パスピエ / ビッケブランカ / ポルカドットスティングレイ / MY FIRST STORY / LAMP IN TERREN / ROCK KIDS 802 EXTRA CRAZY BAND
Spotify Early Noise LIVE HOUSE Antenna：Karin. / サイダーガール / w.o.d. / Novelbright / YAJICO GIRL / ユアネス
2019年12月26日（木）大阪府 インテックス大阪
＜出演者＞
阿部真央 / 打首獄門同好会 / KEYTALK / 木村カエラ / 9mm Parabellum Bullet / GLIM SPANKY / GLAY / Saucy Dog / THE ORAL CIGARETTES / SCANDAL / ストレイテナー / 東京スカパラダイスオーケストラ / TOTALFAT / BURNOUT SYNDROMES / 04 Limited Sazabys / BLUE ENCOUNT / フレンズ / マカロニえんぴつ / milet / ヤバイTシャツ屋さん / ユニコーン
Spotify Early Noise LIVE HOUSE Antenna：Age Factory / ズーカラデル / DENIMS / ハンブレッダーズ / みゆな / reGretGirl
2019年12月27日（金）大阪府 インテックス大阪
＜出演者＞
“I'M FISH”～フィッシュマンズトリビュート / ウルフルズ / ORANGE RANGE / キュウソネコカミ / クリープハイプ / GOING UNDER GROUND / go!go!vanillas / サカナクション / THE BAWDIES / サンボマスター / SUPER BEAVER / TALTOオールスターズ / the telephones / Nulbarich / BIGMAMA / フジファブリック / フラワーカンパニーズ / フレデリック / Yogee New Waves / 緑黄色社会
Spotify Early Noise LIVE HOUSE Antenna：おいしくるメロンパン / カネコアヤノ / kobore / The Songbards / Tempalay / ネクライトーキー