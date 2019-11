『serial experiments lain』ポップアップストアが11月21日オープン、新作アイテムも発売！

アニメ・ゲーム・マンガなどのライセンスアパレルデザイン・製造・販売を手がけるアパレルブランド「MESSA」は、1998年に放送されたアニメ『serial experiments lain』のポップアップストア「serial experiments lain×Artist Collaboration Collection POP UP STORE Ver.1.50」を、2019年11月21日(木)より期間限定で東京・中野ブロードウェイ地下1階にあるカオスマーケット内にてオープンする。期間は12月22日(日)まで。





「serial experiments lain×Artist Collaboration Collection POP UP STORE Ver.1.50」では様々な展示を予定しているほか、個性豊かなアーティストやブランドとコラボした新作アイテムを発売する。



また、『serial experiments lain』出演者・スタッフの直筆サイン入り特製色紙プレゼントキャンペーン企画も開催。TwitterやInstagramで「メッサストア」をフォローしてPOP UP STORE開催期間中にハッシュタグ「#lainpopup1_50」をつけてlainに関する写真を投稿すると、抽選で10名に直筆サイン入り特製色紙がプレゼントされる。サイン予定の出演者・スタッフは、清水香里(声優:岩倉玲音役)、安倍吉俊(キャラクター原案)、小中千昭(脚本)、近田和生(声優:JJ役)、滝本啓人(声優:タロウ役)。





◆コラボアーティスト



<MESSA STORE>

アニメ・ゲーム・マンガ等のデザイン・企画・ネット販売を手がける、コアな作品をアパレルに落とし込んだ展開が多い公式ライセンス アパレルブランド『MESSA』。

<Nestorarts>

スペインを拠点にフリーランスで活躍しているサイバーパンクな作風が特徴的な新進気鋭のアーティスト『Nestorarts』。

『Nestorarts』は従来のメディア、特にサイバーパンクとバッググランドを用いたインクマスターである。そして想像できる限り、芸術を現実のものにさせる。

<NUMBER 3>

ロンドンに本拠を置き、ユニークで独特なロゴデザインやタイポグラフィ、グラフィックアートを得意とする世界的なデザイナー『ポール・ニコルソン』。彼はブランド『PROTOTYPE 21』と『TERRATAG』を設立、運営し成功に導いた。そして最新の『NUMBER 3』を設立し、様々な活躍の場を広げている。

代表デザイン:Aphex Twin(ロゴマーク)、攻殻機動隊(笑い男&個別の11人マーク)、東のエデン(セレソンマーク等)

<CHAOS MARKET(カオスマーケット)>

”オタク”や”サブカル”の聖地として知られる『中野ブロードウェイ』にて「中野に新たなファッションシーンを作りたい」をコンセプトに自社ブランドを始め、その他新進気鋭の個人ブランドを取りそろえ最先端ファッションを提示・販売するショップ『CHAOS MARKET(カオスマーケット)』。

<サクライケンタ(ekoms)>

音楽家。株式会社ekoms代表取締役。

Maison book girl、全楽曲制作。クマリデパートなどをプロデュース。時にはCDジャケットやアーティストグッズなどのデザインも担当。その他、大森靖子バンドシンガイアズ(ハイパー担当)、カオティック・スピードキング(Gt)などバンド活動と共に、ZOC、A3、など作家としても活動を行う。





◆serial experiments lain×Artist Collaboration Collection POP UP STORE Ver.1.50

<開催期間>

2019年11月21日(木)~12月22日(日)

<WEB商品発送時期>

2019年11月21日(木)



(C)NBCUniversal Entertainment

◆商品ラインナップ(一部)



【NUMBER 3】

商品名:クマパジャマTシャツ

商品名:Terratag Cyberia Tシャツ

商品名:ASCII MONITOR Tシャツ

発売日:2019年11月21日より発売予定

価格:4800円+税

サイズ:S、M、L、XL

生地素材:綿/100%



【Nestorarts】

商品名:NOISE Tシャツ

発売日:2019年11月21日より発売予定

価格:4800円+税

サイズ:S、M、L、XL

生地素材:綿/100%



【messa store】

商品名:duvet Tシャツ

商品名:ビケちゃんTシャツ

発売日:2019年11月21日より発売予定

価格:4800円+税

サイズ:M、L、XL

生地素材:綿/100%



商品名:Psyche ロングスリーブTシャツ

発売日:2019年11月21日より発売予定

価格:6800円+税

サイズ:S、M、L、XL

生地素材:綿/100%



商品名:serial experiments lain 刺繡パーカー

発売日:2020年1月末より発売予定

価格:未定

サイズ:M、L、XL

生地素材:綿/100%



【CHAOSMARKET】

商品名:Moon Tシャツ

発売日:2019年11月21日より発売予定

価格:4800円+税

サイズ:S、M、L、XL

生地素材:綿/100%



商品名:SD玲音キャップ

発売日:2019年11月21日より発売予定

価格:4800円+税

サイズ:フリー

生地素材:綿/100%



※商品の発売・仕様は諸般の事情により変更・延期・中止になる場合があります。