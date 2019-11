12月21日に東京・国立競技場で行われるイベント「国立競技場オープニングイベント ~HELLO, OUR STADIUM~」に嵐とDREAMS COME TRUEが出演することが発表された。

「国立競技場オープニングイベント ~HELLO, OUR STADIUM~」は、新しい国立競技場を一般に向けてお披露目するイベント。出演者第4弾として音楽ジャンルから参加が決まったDREAMS COME TRUEと嵐は、共に国立競技場で単独公演を行ったことのあるアーティストだ。出演決定に際し、DREAMS COME TRUEは中村正人と吉田美和の連名で「アーティストとして尊敬し大好きな『嵐』さんと共に『音楽』のパートに参加できることは、私達にとってこの上なく名誉で大きな喜びです。その歴史的な1日が皆様にとって忘れられない瞬間の積み重ねになるよう、ドリカムの『血湧き肉躍る』パフォーマンスをお届けします」とコメント。嵐は櫻井翔からのコメントとして「隈研吾先生建築の、新たな国立競技場を見られる日が来ることを、いちファンとして楽しみにしておりました」「究極のエンターテインメントを、長年追求されている“DREAMS COME TRUE”と。『音楽』のパートで、ご一緒出来る機会を頂いたこと。この上なく光栄です。“夢の舞台”で“夢の時間”を過ごせる日を想像し、いまからワクワクしております」とイベントに向けた思いを語っている。

イベントのオフィシャルサイトおよびローソンチケットでは、11月17日までチケットの第3次抽選販売受付を実施している。

DREAMS COME TRUE コメント

2007年、初代国立競技場で6万人のお客様と大合唱し、聖火台に点灯し、盛大に打ち上がった花火と共に歌い演奏した「DREAMS COME TRUE WONDERLAND 2007」は、かけがえのない大切な思い出です。そんな特別な場所に完成した新しい国立競技場での「国立競技場オープニングイベント~HELLO, OUR STADIUM~」で、アーティストとして尊敬し大好きな『嵐』さんと共に「音楽」のパートに参加できることは、私達にとってこの上なく名誉で大きな喜びです。その歴史的な 1日が皆様にとって忘れられない瞬間の積み重ねになるよう、ドリカムの「血湧き肉躍る」パフォーマンスをお届けします。

DREAMS COME TRUE 中村正人 吉田美和

嵐 コメント

2008年から 6年続けて、国立競技場の舞台に立たせて頂きました。

聖火台から望む、新宿の高層ビル群。“東京のど真ん中”たる場所は、唯一無二。他にはありません。

隈研吾先生建築の、新たな国立競技場を見られる日が来ることを、いちファンとして楽しみにしておりました。

幼少の頃より聴き続け、何度もコンサートに足を運んでいる“ドリ”と。

究極のエンターテインメントを、長年追求されている“DREAMS COME TRUE”と。

「音楽」のパートで、ご一緒出来る機会を頂いたこと。この上なく光栄です。“夢の舞台”で“夢の時間”を過ごせる日を想像し、いまからワクワクしております。

櫻井翔

国立競技場オープニングイベント ~HELLO, OUR STADIUM~

2019年12月21日(土)東京都 国立競技場

OPEN 16:30 / START 18:30 / END 21:30頃

<出演者>

スポーツ

土井杏南 / ケンブリッジ飛鳥 / 福島千里 / ハンナ・コックロフト / ジャリッド・ウォレス / ジョニー・ピーコック / 市川華菜 / マールー・ファン・ライン / 村岡桃佳 / レイモンド・マーティン / 高桑早生 / 飯塚翔太 / 多田修平 / 井谷俊介 / 鈴木朋樹 / ウサイン・ボルト / 桐生祥秀 / 小池祐貴

音楽

嵐 / DREAMS COME TRUE

文化

鼓童 / 東北絆まつり

and more