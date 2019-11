捜査ツールはSNSとポッドキャスト、一般市民が殺人事件解決に貢献

不眠症といっても、ビリー・ジェンセン氏は寝付きが悪いわけではない。犯罪ジャーナリストでもある彼の場合、数時間後に疑問が湧いて、夜中に目が覚めてしまうのだ。



たとえば、ニューハンプシャーの森で樽に入れられた身元不明の女性と3人の少女の遺体。のちに遺体として発見される女性が男と一緒にブルックリンの公園へ入っていった後、男が煙草の灰を落としながら1人で出ていく姿を収めた監視カメラの映像。娘がカリフォルニアへ引っ越したが、その後行方が分からないと言うメイン州の母親。彼は暗闇の中コンピュータに向かい、YouTubeで「未解決」と検索し、迷宮入り事件というネット上のウサギの穴へどんどん転がり落ちていく。



2016年春、ジェンセン氏は早朝4時のネット検索中に、シカゴでバーテンダーをしていたマルケス・ゲインズ氏の死を知った。彼が死ぬ直前の姿を、監視カメラの映像が捉えていたのだ。2016年2月7日未明のその映像には、ゲインズ氏が街のリバーノース近辺のセブンイレブンでポテトチップスを購入する姿が映し出されていた。彼が店を出ると、パーカーを着たガタイのいい男が目の前に立ちふさがった。戸口には警備員1名と数名の人々。画面は道向かいのカメラの映像に切り替わる。ゲインズ氏は男から逃れようとしていたが、車が行き交う車道の手前で立ち止まった。歩道の端で振り返り、追いかけてきた男と対面する。男が彼の顔を殴る。ゲインズ氏が車道に倒れこむ。2人の男が意識を失ったゲインズ氏に駆け寄り、恐らくポケットの中を漁った後、急いで立ち去った。他に誰も近づく者はいない。ゲインズ氏はそのまま約2分間横たわった状態で、車はよけて走り過ぎていったが、ついに1台のタクシーが角を曲がってきた。車の右の前輪がゲインズ氏の上半身を轢き、停車する様を目撃してしまった歩行者達は身をすくませた。すでに手遅れだった。ゲインズ氏はこの後まもなく、搬送先の病院で死を迎えることになる。



検視官は彼の死を殺人と断定。ゲインズ氏の遺族は、殴った男を殺人罪で起訴するよう要求した(タクシーの運転手は警察が到着するまで現場に残り、違反切符を切られることも起訴されることもなかったようだ。ちなみにゲインズ氏の遺族はセブンイレブンを不法死亡で訴えていたが、最近和解に応じた)。ジェンセン氏は映像を立て続けに数回見てた後、身震いした。その時だ、ひらめきの瞬間が訪れたのは。





副業「デジタル探偵」の始まり



「あの夜ベッドの中であの映像を見て、頭の中で何かがひらめいたんです。『待てよ、僕にはこれを解決する手立てがあるぞ』と思ったんです」とジェンセン氏。彼は自らこの事件の解決に乗り出すことにした。



これがデジタル探偵の始まりだ。ジェンセン氏の新著『Chase Darkness With Me(原題)』とポッドキャスト『The Murder Squad』でも取り上げられている。ソーシャルメディアを使えば、あとは身の回りにあるもので誰でも事件解決に一役買うことができる、とジェンセン氏は言う。実際の犯罪への興味が日に日に高まる中、ついにファンが行動を起こすべき時が来たのだ。「僕は一般市民も、過去の未解決殺人や暴力事件、行方不明者を解決する手助けができると固く信じています」と、彼は著書の中でこう書いている。犯罪マニアたちに手ほどきすれば、責任ある市民探偵に仕立てることができると彼は言う。必要なのは、仕事をやりぬく熱意と意思だけだ。



長年犯罪ジャーナリストとして活動してきたジェンセン氏は、ローリングストーン誌などの調査報道の多い週刊誌や月刊誌に未解決事件をテーマにした記事を執筆してきた。「実際に変化を起こすことができるような、そんな記事を書きたいと思っていました」と彼は言う。 また2010年頃からデジタル戦略の分野にも携わり、メディア企業のためにオンライン上の露出拡大策を立案したり、試行錯誤を繰り返してはどうすればFacebookでのクリック数やシェア数を上げられるかを学んだ。友人で犯罪作家仲間のミシェル・マクナマラ氏の死後、未完の著書で後にベストセラーになった『Ill Be Gone in the Dark』の完成にも手を貸した。その時出会ったのがポール・ホールズ氏だ。彼はベテラン捜査官で、現在はジェンセン氏と一緒にポッドキャストの司会を務め、リスナーに次なる未解決事件の解決を促している。



市民捜査は、かつて厳しい批判を受けた過去がある――FBIがボストンマラソン爆弾事件の容疑者の監視カメラ画像を公開した際、情報提供者が殺到して、身元誤認が何度か起きた。また別の時には、ニューハンプシャーで行方不明となったモーラ・マレーさんの事件を解決しようとしたジャーナリストは、マレーさんの父親――容疑者リストに名前が挙がったことは一度もない――から取材拒否されたことを理由に、父親が怪しいと自著の中で述べた。



半自叙伝、半ガイドブック的な『Chase Darkness With Me』には、責任ある市民探偵の仕事上のルールが書かれている。ひとつ目はボストン爆弾事件からの教訓。決して具体的に名指ししないこと。情報は警察に直接伝えること。また、捜査を始める前に遺族に連絡して許可を取る、警察が逮捕に近づいていないかどうか確かめる、といったジェンセン氏の実例アドバイスも盛り込まれている。「自分が首を突っ込んだために、容疑者がビビッて逃げる、なんてことにはしたくありませんから」とジェンセン氏。





カリフォルニア州検事局コントラコスタ郡の元捜査官、ポール・ホール氏(Photo by Jason Henry/The New York Time)





事件の調査に入る前にやらなければいけないこと



ジェンセン氏はゲインズ氏の事件にとりかかる前に、被害者の従姉に連絡を取った。彼女が記者会見で事件について語っている映像を見たからだ。ゲインズ氏を突き飛ばした「男の身元を、新たな手法で突き止めたい」と許可を請うと、彼女は承諾してくれた。そのあと彼はシカゴ警察の刑事に電話し、事件について問い合わせた。折り返しの返答はなく、その後の電話やメールでも音沙汰がなかった。そこで彼は計画を実行へ移した。



2016年7月、ジェンセン氏は事件発生現場の地名にちなんでRiverNorth PuncherというFacebookページを立ち上げた。犯罪1件につきFacebook1ページ、というのがジェンソン氏のルールだ。こうすることで、特定のエリアのユーザーに狙いを定めることができる。彼はゲインズ氏の死亡時の映像に、入手した中で一番写りの良い加害者のスクリーンショットを添えて投稿した。そして協力要請の文章を打ち込んだ。



「これは俺が見知らぬ男を殴ったときの映像だ――そいつはこの後死んだ」と、彼は加害者の視点で、語り口調で書き込んだ。ジェンセン氏は犯行の日時と場所も記入し、緑色のパーカーを着た男について情報がある人はメッセージを送るよう、またシカゴの知人らにも投稿をシェアするよう呼びかけた。100ドルの広告料を支払ったおかげで、投稿は犯行現場から半径2マイル以内のユーザーの目に届いた。



「重要なのは場所です」とジェンソン氏は言う。「現場を絞り込んで、こういう事件が(あなたの近所で)起きたと言えば、誰でも耳をそばだてるでしょう。身を乗り出して、交差点の名前が出てないか確認しますよね。できるだけ詳しく知りたくなるんです」 。ジェンセン氏の投稿は全てが広く拡散されたわけではない。ゲインズ氏の事件でも、シェアといいねの数はせいぜい数十件程度だ。だが彼はオーディエンスを絞り込んで、事件について知っている可能性が高い人々に確実に自分の投稿を見てもらえるようにした。



ジェンセン氏はデジタル戦略のプロ。ソーシャルメディアを武器に、リーチを最大限に広げるが、警察が事件解決のためにソーシャルメディアに投資するなどという話は聞いたことがない。「組織内にスキルセットが揃っていない機関もあります」とポール・ホールズ氏も言う。カリフォルニア州検事局コントラコスタ郡支局を最近退職したばかりの元捜査官だ。「私がいた組織のFacebookページも特に活発でなければツイートもしていませんでしたし、ソーシャルメディアは活用されていませんでした。つまり、リソースの問題でもあるんです」



仮に警察署やFBIがSNS上の”尋ね人”広告や行方不明者の画像をシェアしたとしても、ジェンソン氏のようなソーシャルメディアのエキスパートが手掛ける投稿ほど注目されないのが普通だ。「体重や身長(など)あらゆる情報がアップされていますが、実際見たところで、特に若者の場合、あまり記憶に残らないんです」とジェンソン氏。「もっとマーケット的な手法で見る人を引きつけないと――動画編集とか、スクリーンショットを工夫するんです」



キャッチーな文言で感覚に訴えるジェンソン氏の説明は、思わずスクロールの手を止め、注意を向けさせることを目的としている。だが、犯人の視点から呼びかけるなどということは、警察にとっては論外だろう。犯罪のたびに、わざわざ専用ページを立ち上げる機関もほとんどあるまい――基本的には、警察官が現場で捜査して事件解決を目指す。一般市民から情報を募るのは、警察にとって裏目に出ることも多い。





ジェンソン氏が市民探偵の可能性を最大限に引き出す



ホールズ氏はゴールデンステートキラー事件の捜査に携わっていた時、素人探偵からの無駄な情報提供に悩まされた経験を持つ。「ゴールデンステートキラーの事件では、仮説を立てたとか容疑者がわかったとかいう人々にしょっちゅう煩わされていました」とホールズ氏。「自分の推理と捜査方法に徹するのが大変でした」 だが同時に、市民が貴重な技能を発揮する場合があることも知っている。「そこでビリーの出番です」と彼は言う。「彼は、ソーシャルメディアで警察当局が提供した情報を活用する術を心得ていました。そして、非常に的を得たやり方で情報をクラウドソーシングしたんです。それに彼は忙しい警察の邪魔もしませんしね」



さらにここで登場するのが『The Murder Squad』。リスナーを優れたアマチュア捜査官に訓練するポッドキャストだ。未解決事件を毎週1件紹介し、リスナーに有益な情報をオンラインで提供するよう呼びかける――写真から身元不明の被害者を特定したり、発見されていない遺体の在処について意見交換したりするのだ。ホールズ氏の考えでは、一般市民がすでに勝手にネット上で事件を掘り下げているなら、彼とジェンセン氏がルールを設けて、本当に警察当局の役に立つように捜査させた方がいいだろう。



「我々はこうした情報を発信して、その手の人々を集中させようとしているんです」とホールズ氏。ジェンソン氏の願いは、常にそうだが、未解決事件が解決されること。そして真の犯罪ファンのコミュニティの手で、事件が解決されることを願っている。「十分な数の人々が友人や家族と協力してくれれば、いくつかは解決できると思います」







初めてのオンライン捜査で、ジェンソン氏は即座に大手柄を立てた。「ビギナーズラック」と彼は呼んでいる。ゲインズ氏の犯人捜索用にFacebookページを立ち上げたその夜、彼はリバーノースに絞った35ドルの広告費を払って、Twitterに短い情報提供の募集を投稿した。すると、あるユーザーが犯人のクローズアップ画像を添付して返信してきた。ジェンソン氏は、オーディオブックで探偵たちにアドバイスしているように、「相手の気が変わったり、熱が冷めたりしないうちに」すぐさま返事を書いた。1週間で15回ほどやり取りするうちに、そのTwitterユーザーを説得してさらに情報を引き出した。最終的に手に入れた情報は、待っただけの甲斐があるものだった。それは犯行現場で撮影されたSnapchatの動画で、犯人は意識を失ったゲインズ氏に向かって「立て」と叫んでいた。ジェンセン氏は明瞭な画像をもとに、イリノイ州が公開している犯罪者の顔写真3000枚と一致するものはないか検索した。



犯罪現場に出向いて、男を見たことがあるかと聞き込みまでした。そのうち1人が男に見覚えがあると言った。ゲインズを殴った男を特定したと確信するや、ジェンセン氏はシカゴ警察にとっての「きしむ車輪」となり、決してプライベートとは言えない容疑者のFacebookページを監視して、警察に男の所在を逐一報告した。警察が自分の意見に耳を傾けていたのか自信がない時もあったが、最終的に警察は逮捕にこぎつけた。マーカス・ムーアは加重暴行で有罪を認め、4年半の禁固刑を言い渡された(勾留期間も含め、2年服役したあと仮釈放された)。殺人罪での起訴ではなかったが、9カ月に渡る捜査の末にジェンセン氏は最初の事件を解決した。



彼は著書の中で「天にも上る心地」だったと描写しているが、それもほんの一瞬だった。すぐに彼はもっと事件を解決したくなった。「殺人犯は他にもまだ野放しでした。法の手を逃れただけでなく、誰かの命を奪う権利が自分にはあるのだと思い込み、好き勝手に殺人を犯そうとしていました」と本人。「彼らが奪ったもの、それは言わずもがな、1人の人間です――夕日を眺め、頬に風を感じ、刈られたばかりの芝の匂いを吸い込むこともできたでしょう。ボウイの曲が好きだったかもしれません。お金をためて、自分でホットファッジサンデーを買うつもりだったかもしれない。そうしたことが、僕らを人間らしくしてくれます。そしてある日誰かが忍び寄ってきて、それらをすべて奪い去って行ったのです」



ジェンソン氏はこの3年間、空いた時間と労力のほぼ全てを犯罪捜査のクラウドソーシングに注ぎこんできた。それによってナッシュヴィルのテディ・グラセット射殺事件の逃亡犯が発見されるなど、事件解決や逮捕に至る場合もある。2016年にブルックリンの公園でジェニファー・コーエンさんが殴打されて死亡した事件のように、現在進行中の捜査もある。時には投稿して、数カ月間課金することもある。広告費で借金が2万ドルに膨れ上がった時も、彼は捜査を諦めなかった。現在およそ25件の捜査を抱えているが、ジェンセン氏は今もゲインズ事件とほぼ同じ手法を貫いている。もっとも、最近ではInstagramも使うようになったが。「5年前に思いつかなかったのが悔やまれます」と本人。「なにしろ当時はFacebookが全盛期でしたからね」