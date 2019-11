京都発の球体関節人形『スーパードルフィー』に『ラプンツェル』が登場！

模型玩具・ドールの企画、製造、小売を手掛けるボークスは、オリジナル球体関節人形ブランド『スーパードルフィー』でディズニープリンセスコレクションを展開することを発表した。



『スーパードルフィー』は、1998年にボークス・造形村が独自に企画開発した新しいドールホビー。 ドルフィーは『ドールとフィギュアを組み合わせた斬新なデザイン』と『カスタムに適した専用の素材』で世界に類を見ない全く新しいドール文化だ。

ドールオーナーの希望に合わせて姿や表情を変える事ができる『成長するお人形』と呼ばれおり、可愛らしい幼児(約27cm)のような姿から、あどけない少年少女(約40cm)、成長した姿(約65cm)まで幅広いサイズで展開。ドルフィーは日本国内でひとつひとつ手作りで生産されており、世界各国のドールファンから熱い支持を得ている。



ディズニープリンセスコレクション第1弾は、ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』より、黄金に輝く長い髪が印象的な『ラプンツェル』が登場! ボークス公式ドルフィーオンラインストアでの抽選販売、ディズニーストア公式通販サイトで販売される。



また、ボークス主催のイベント『ドールズ パーティー42』では、SD『ラプンツェル』の発売を記念したスペシャルブースの展開。誕生日を迎えたラプンツェルが夜空を舞う幾重ものランタンを眺める幻想的なシーンを、スーパードルフィーとジオラマで表現する。会場には『塔の上のラプンツェル』の世界、コロナ王国のお城と美しい湖を背景にした撮影ブースも設置予定とのことで、イベント一日だけの撮影ブースでSD『ラプンツェル』を楽しむことができる。

イベントへの入場に必要な『公式ガイドブック兼入場証』は、11月23日(土)より全国のボークスグループ店舗、ドルフィーオンラインストアで販売される。



さらに11/24~12/1には『スーパードルフィー専門店 【天使の窓 原宿・表参道】』にて世界最速展示! SD『ラプンツェル』の実物展示をドルフィーオンラインストア抽選販売申込み期間中に目にすることができる。



世界で話題沸騰のスーパードルフィーが表現するディズニープリンセス達に注目だ。



