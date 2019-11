アニメ「Free!」シリーズの完全新作となる劇場版の公開延期が告知された。

2020年夏に公開が予定されていた同作。「劇場版 Free!-Road to the World-夢」の公式サイトには「諸般の事情により、公開時期を調整させていただくこととなりました」というコメントとともに、「監督を始めスタッフ一同は、皆様のご期待に応えるべく懸命に制作に励んでおります。楽しみにお待ちいただいていたところではございますが、今しばらくお時間をいただけますと幸いです」「新たな公開時期の発表、及び、公開を迎えられました折には、どうぞ皆様お誘いあわせの上、作品をお楽しみください」とファンに向けてのメッセージが寄せられた。「Free!」シリーズのポータルサイトのトップページには、完全新作劇場版のティザービジュアルとともに「──See you in the future!!」の文字が記されている。

なお11月23日には東京・新宿ピカデリーにて、2014年に放送されたTVアニメ第2期「Free!-Eternal Summer-」のオールナイト一挙上映が開催。12月には2018年にオンエアされたTVアニメ第3期「Free!-Dive to the Future-」のオールナイト一挙上映が予定されている。詳細は「Free!」シリーズの公式サイトにて確認を。

(c)京都アニメーション