木梨憲武の楽曲「GG STAND UP!! feat.松本孝弘」、TikTokでのダンスコンテスト開催

木梨憲武の楽曲「GG STAND UP!! feat.松本孝弘」に合わせて踊る、TikTokでのダンスコンテストが開催されることが発表された。



12月11日に発売が決定したアルバム『木梨ファンク ザ・ベスト』にも収録される木梨憲武の同世代への応援アンセムとして話題の「GG STAND UP!! feat.松本孝弘」。この楽曲に合わせて踊る、「#ジジスタダンス」をTikTokに投稿するダンスコンテストの開催が、GYAO! オリジナル番組『木梨の貝。』にて発表、募集が開始された。現在WEBなどで公開されている「GG STAND UP!! feat.松本孝弘」のMVでは、『とんねるずのみなさんのおかげです』の大人気コーナー『ソウルとんねるず』を彷彿とさせるダンスが披露されている。









<番組情報>



動画配信サイトGYAO!オリジナル番組

『木梨の貝。』



配信スケジュール:毎週土曜日am7:00更新で「GYAO!」にて無料配信中。

出演者:木梨憲武 他



特集ページURL:https://yahoo.jp/ebbkOA



<商品情報>







木梨憲武

『木梨ファンク ザ・ベスト』



発売日:2019年12月11日(水)

(初回限定盤)CD+DVD 3800円(税抜)

(通常盤)CD 2200円(税抜)



木梨憲武オフィシャルWEB SITE:http://www.kinashiten.com