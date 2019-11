山本彩が表現するポップネス、最新アルバム『α』詳細発表

山本彩が12月25日に発売にする最新アルバムの詳細情報を発表した。



ニューアルバムのタイトルは『α』。「最初」や「未知数」という意味があり、グループ卒業後初めて出す今回のアルバムを表す言葉になっている。



山本彩が全曲作詞作曲を⼿がけた今作アルバムは、1stシングル『イチリンソウ』から3rdシングル「追憶の光」(⼩林武史プロデュース)まで収録したラインナップに加え、⼤⽊伸夫(ACIDMAN)プロデュースの疾⾛感溢れるオルタナ・チューン「TRUE BLUE」、SIRUPなどのサウンドプロデュースでお馴染みのMori Zentaroがプロデュースするミッド・グルーヴ「Homeward」、そしてトオミヨウがプロデュースするアブストラクトなロックバラード「Larimar」など新曲3曲を収録した、全11曲。その他にもプロデューサーとしてKai Takahashi(LUCKY TAPES)、寺岡呼⼈、⼩名川⾼弘が参加しており、山本彩のクリエイティヴを存分に感じられる⼀枚となった。また、マスタリングは、ロンドンにあるメトロポリススタジオにてArctic Monkeys、Thom Yorke、Coldplayなどを⼿がけたマット・コルトンが担当している。



同時に解禁になった今作のキービジュアルは全てロンドンで撮影され、山本彩の”魅力”を最大限に引き出した仕上がりに。初回限定盤の映像特典には、ミュージック・ビデオクリップ集を収録。FC限定盤にはミュージック・ビデオクリップ集に加え、このアルバムのためにロンドンで撮り下ろした208ページに及ぶフォトブックと、メイキングムービーが付いた豪華BOX仕様となっている。





<リリース情報>







山本彩

オリジナルアルバム『α』



発売日:2019年12月25日(水)

=CD収録曲=

全11曲入り(曲順未定)

1. unreachable

2. イチリンソウ

3. 追憶の光

4. feel the night feat. Kai Takahashi (LUCKY TAPES)

5. 君とフィルムカメラ

6. TRUE BLUE

7. stay free

8. 棘

9. Are you ready?

10. Homeward

11. Larimar



■FC限定盤(CD+DVD+Photo Book)

価格:9800円(税抜)

※豪華BOX仕様 (7inchサイズ)

特典DVD

・Music Video Clip集

・メイキングムービー(ロンドンでのジャケット写真撮影など)

特典フォトブック

・豪華撮り下ろし208P写真集



■初回限定盤(CD+DVD)

特典DVD

・Music Video Clip集

・「TRUE BLUE」メイキング映像(レコーディング風景)

価格:4000円(税抜)



■通常盤(CD only)

価格:3000円(税抜)



【購入者抽選特典イベント】

山本彩ニューアルバム『α』購入者抽選特典イベント「スペシャル アコースティックミニライブ&トーク」

※山本彩ニューアルバム「α」ご購入者応募抽選で、東京と大阪で行いますイベント「スペシャル アコースティックミニライブ&トーク」イベントに全2400名様をご招待。詳細はALスペシャルサイトにて。



山本彩 公式HP:http://yamamotosayaka.jp/

アルバム『α』特設サイト:https://sp.universal-music.co.jp/yamamoto-sayaka/alpha/