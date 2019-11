マイク・ポートノイ率いるサンズ・オブ・アポロが、2ndアルバム『MMXX』を発表

マイク・ポートノイがリーダーを務める超絶テク集団=サンズ・オブ・アポロが、2020年1月17日(金)に2ndアルバム『MMXX』を世界同時リリースする。



サンズ・オブ・アポロは、元ドリーム・シアターのマイク・ポートノイ(Dr)とデレク・シェリニアン(Key)、元ガンズ・アンド・ローゼズのロン・”バンブルフット”・サール(G)、MR. BIGのビリー・シーン(B)、そして元イングヴェイ・マルムスティーンズ・ライジング・フォースで自身のバンドSOTOでも活動中のジェフ・スコット・ソート(Vo)が2017年に結成したスーパーバンド。今作のタイトル『MMXX』は、「2020」を表すローマ数字だという。



バンド・リーダーにしてアルバムのプロデュースも担うマイク・ポートノイと、キーボードでポートノイとともに共同プロデューサーを務めるデレク・シェリニアンからのコメントは以下の通り。







「スタイルとしては前作と同じ方法を取ってはいるけど、より強度を増したサウンドが生まれたよ。みんながお互いをより理解し合えるようになったからね。『サイコティック・シンフォニー』(PSYCHOTIC SYMPHONY)はこの5人で一緒に作業した初めての作品だから、実験的なムードが間違いなくあったんだ。でも今は、あの作品のレコーディングの経験だけでなく、ツアーをたくさんやってきたことを活かすことができる。明らかにより多くのケミストリーが起きているんだよ」。「全曲を書き上げるのに費やしたのは約3週間で、とてもスムーズなプロセスだった。前回は、バンブルフットがデレクと俺と一緒に書いていることに少し違和感も感じてたんだ。バンブルフットにとっては俺たちと作業するのは初めてだったしね。今は、俺たちはお互いをよりよく知っているし、それが制作を進めるのに役立ったよ」。

―マイク・ポートノイ



「僕らは前回のツアーで83公演をやったんだ。それはとても実り多いものだったよ。よりメンバー間の絆が強まったからね。それが間違いなく僕たちが書いたものに反映されているんだ」。「全員が自宅にスタジオを持っているので、機会があればみんなそこでレコーディングできるんだ。贅沢にも僕たちは時間をかけてすべてのパートを完成させることができたので、そのことがアルバムを出すのに大いに役立ったんだ。おそらく全レコーディングには8か月ほどかかったんじゃないかな」。

―デレク・シェリニアン





<リリース情報>







サンズ・オブ・アポロ

『MMXX』

発売日:2020年1月17日(金)



●リミテッド・エディション(2CD) [完全生産限定盤]

品番:SICP 31344~5

定価:¥3,000+税

Blu-specCD2/メディアブック仕様



●通常盤(1CD)

品番:SICP 6250

定価:¥2,400+税



[CD1]

Goodbye Divinity / グッドバイ・ディヴィニティ

Wither To Black / ウィザー・トゥ・ブラック

Asphyxiastion / アスフィクシエイション

Desolate July / デソレット・ジュライ

King Of Delusion / キング・オブ・デルージョン

Fall To Ascend / フォール・トゥ・アセンド

Ressurection Day / レザレクション・デイ

New World Today / ニュー・ワールド・トゥデイ



[CD2] *リミテッド・エディションのみ

Goodbye Divinity (Instrumental Mix)

Wither To Black (Instrumental Mix)

Asphyxiastion (Instrumental Mix)

Desolate July (Instrumental Mix)

King Of Delusion (Instrumental Mix)

Fall To Ascend (Instrumental Mix)

Ressurection Day (Instrumental Mix)

New World Today (Instrumental Mix)

Goodbye Divinity (Acapella Excerpts)

Wither To Black (Acapella Excerpts)

Asphyxiastion (Acapella Excerpts)

Desolate July (Acapella Excerpts)

King Of Delusion (Acapella Excerpts)

Fall To Ascend (Acapella Excerpts)

Ressurection Day (Acapella Excerpts)

New World Today (Acapella Excerpts)