木村拓哉、ソロアルバムを記念して来年2月に250名限定イベントを開催

木村拓哉のソロアルバム『Go with the Flow』が、来年1月8日にリリース。その購入者限定プレミアムイベントが、来年2月24日に都内某所で開催されることが明らかになった。



小山田圭吾、稲葉浩志、[ALEXANDROS]の川上洋平といった錚々たるアーティストとコラボレーションしたことで話題の本作。購入者限定プレミアムイベントには、CDに封入されている応募カードに記載のシリアルナンバーを使って応募し、抽選で当選した250名だけが参加できるという。応募カードは初回限定盤A,B・通常盤(初回プレスのみ)のいずれにも封入されており、1枚から抽選に参加することが可能だ。



なお、初回限定盤AはA4サイズの豪華ブックレット仕様で、今回のコンセプトを元にした等身大の木村拓哉を表現した写真がふんだんに使用されている。装丁もハードカバー+本文58ページと非常に凝った作りとなっていて、水中カメラマンが撮影したサーフィンの写真なども同梱。さらに初回限定盤Bは、「One and Only」と「サンセットベンチ」のミュージックビデオとメイキング映像を収めたDVD付き豪華デジパック仕様となっている。





<購入者限定プレミアムイベント>



応募期間:2020年1月7日(火)10:00~2020年1月12日(日)23:59まで

日程:2020年2月24日(月・祝)

場所:都内某所

※応募方法の詳細は「Go with the Flow購入者限定プレミアムイベント応募カード」をご覧ください



<リリース情報>







木村拓哉

「Go with the Flow」

発売日:2020年1月8日(水)



[初回限定盤A(CD+豪華ブックレット仕様)]

商品内容:CD+豪華ブックレット仕様+購入者限定プレミアムイベント応募カード封入

価格:¥6,000+税

商品番号:VIZL-1678

[初回限定盤B(CD+DVD)]

商品内容:CD+DVD+購入者限定プレミアムイベント応募カード封入

特典DVD:・One and Only (Music Video) ・サンセットベンチ (Music Video) ・Music Video Making

価格:¥4,000+税

商品番号:VIZL-1679



[通常盤(CDのみ)]

商品内容:CD+購入者限定プレミアムイベント応募カード封入(初回プレス分のみ)

価格:¥3,000+税

商品番号:VICL-65288



[CD収録内容]

M1:Flow

作曲編曲:小山田圭吾

M2:One and Only

作詞:稲葉浩志 作曲編曲:多保孝一 ブラスアレンジ:村田陽一

M3:I wanna say I love you

作詞作曲:Uru 編曲:富樫春生

M4:UNIQUE

作詞作曲編曲:槇原敬之

M5:NEW START

作詞:いしわたり淳治 作曲:水野良樹 編曲:TAKAROT

M6:Leftovers

作詞作曲:川上洋平 編曲 川上洋平、佐瀬貴志、宗像仁志

(川上洋平from[ALEXANDROS])

M7:ローリングストーン

作詞:御徒町凧 作曲:森山直太朗 編曲:小名川高弘

M8:Speaking to world

作詞:前田甘露 作曲:Fredrik ”Figge” Bostrom , 佐原康太 編曲:佐原康太

M9:サンセットベンチ

作詞作曲:Uru 編曲:富樫春生

M10:Your Song

作詞作曲:川上洋平 編曲:清水俊也

(川上洋平from[ALEXANDROS])

M11:My Life

作詞作曲:KUMI, NAOKI 編曲:LOVE PSYCHEDELICO

M12:A Piece Of My Life

作詞:西田恵美 作曲:川口進, Christofer Erixon 編曲:清水俊也