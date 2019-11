1週間のドラマのニュースをまとめて紹介する「ドラマ1週間」。今回(11月2~8日)は、俳優の横浜流星さんが、女優の清野菜名さんとダブル主演する2020年1月期放送の日本テレビ系の連続ドラマ「シロでもクロでもない世界で、パンダは笑う。」で、ゴールデン・プライム帯(GP帯、午後7~11時)の連続ドラマで初主演を果たす話題や、俳優の吉沢亮さんが、TBSで2020年1月3日に放送されるスペシャルドラマ「半沢直樹イヤー記念・エピソードゼロ」で主演を務める話題などが注目された。

11月2日、9月28日に最終回を迎えたNHKの連続テレビ小説(朝ドラ)「なつぞら」の特別番組「なつぞらSP秋の大収穫祭」がBSプレミアムで放送された。番組のメインとなるのは、「とよさんの東京物語」と「十勝男児、愛を叫ぶ!」の2本のスピンオフドラマ。十勝編と東京編をにぎわせた個性豊かなキャラクターたちが続々と登場した。

同日、俳優の田中圭さん主演の連続ドラマ「おっさんずラブ」(テレビ朝日系)の新シリーズ「おっさんずラブ-in the sky-」(テレビ朝日系、土曜午後11時15分)初回が放送された。社会現象を巻き起こしたドラマの新シリーズとあり、注目を浴びていた本作。Twitterでは放送前から「おっさんずラブinthesky」がトレンド入りし、ドラマ中盤に差し掛かると日本のトレンド1位を獲得。放送後の深夜0時20分ごろには世界のトレンドも3位にまで急上昇し、作品の人気の高さを改めて証明した。

同3日、マンガ誌「プレミア Cheese!」(小学館)で連載中の浅野あやさんの人気マンガ「ねぇ先生、知らないの?」が実写ドラマ化され、女優の馬場ふみかさん、俳優の赤楚衛二さんがダブル主演を務めることが、分かった。原作は、マンガ家・青井華と、カリスマ美容師・城戸理一のラブストーリーで、馬場さんが華、赤楚さんが理一をそれぞれ演じる。赤楚さんは今回がドラマ初主演となる。ドラマは、MBSの深夜ドラマ枠「ドラマ特区」(木曜深夜0時59分)で12月5日スタート。

同4日、女優の筧美和子さんが主演し、テレビ東京で放送される新実験ドラマ「知らない人んち(仮)~あなたのアイデア、来週放送されます!~」(テレビ東京、月曜深夜0時12分)がスタート。第1話の脚本を演劇集団「ヨーロッパ企画」の上田誠さんが担当し、第2話(11日放送)の脚本は、お笑いコンビ「かもめんたる」の岩崎う大さんが担当したことも発表された。

同5日、フジテレビ開局60周年記念とアニメ「サザエさん」の放送50周年を記念し、“20年後の磯野家”をオリジナルストーリーで描くスペシャルドラマ「磯野家の人々~20年後のサザエさん~」で、女優の松井玲奈さんが、20年後の早川さん(31歳)を演じることが、明らかになった。

同6日、横浜さんと清野さんが、2020年1月期放送の日本テレビ系の連続ドラマ「シロでもクロでもない世界で、パンダは笑う。」でダブル主演を務めることが、分かった。横浜さんが出演した「あなたの番です -反撃編-」や、清野さんが出演した「今日から俺は!!」などの同局の日曜ドラマ枠(日曜午後10時半)で放送される。横浜さんはゴールデン・プライム帯(GP帯、午後7~11時)の連続ドラマで初主演を果たす。

同6日、「逃げるは恥だが役に立つ」や「アンナチュラル」(共にTBS系)、「獣になれない私たち」(日本テレビ系)などで知られる脚本家の野木亜紀子さんが手掛けるテレビ東京のオリジナルドラマ「コタキ兄弟と四苦八苦」が2020年1月にスタートすることが、明らかになった。野木さんはテレビ東京作品初参加。山下敦弘監督が全話の演出を担当し、主演を古舘寛治さんと滝藤賢一さんが務める。

同6日、俳優の鈴木亮平さんが、竹内涼真さん主演で来年1月期にTBS系「日曜劇場」枠(日曜午後9時)で放送される連続ドラマ「テセウスの船」に出演することが、明らかになった。鈴木さんは2018年のNHK大河ドラマ「西郷どん」以来の連ドラで、主人公の田村心(たむら・しん、竹内さん)が過去で出会う両親を榮倉奈々さんとともに演じる。現在36歳の鈴木さんと26歳の竹内さんは、実年齢10歳差の父子役。また、心を支える最愛の妻役で上野樹里さんの特別出演も発表された。

同6日、女優の松下奈緒さんが、2020年1月9日スタートのフジテレビ系連続ドラマ「アライブ がん専門医のカルテ」(木曜午後10時)で主演を務めることが、明らかになった。“がん”をテーマとした医療ドラマで、松下さんは“がんのスペシャリスト”の腫瘍内科医・恩田心(おんだ・こころ)を演じる。また、松下さんとは2005年4月期放送の同局の連続ドラマ「恋におちたら~僕の成功の秘密~」以来、約15年ぶりの共演となる木村佳乃さんの出演も発表。木村さんは、もう一人の“がんと闘う女医”で有能な消化器外科医・梶山薫(かじやま・かおる)役で、松下さんとバディーを組む。

同7日、2017年に放送されたNHKの連続ドラマ「アシガール」に出演した黒島結菜さんと伊藤健太郎さんが、女優の戸田恵梨香さんが主演を務めるNHKの連続テレビ小説(朝ドラ)「スカーレット」に出演することが、明らかになった。黒島さんが朝ドラに出演するのは2014年度後期の「マッサン」以来で、戸田さん演じる喜美子の陶芸の工房に弟子入りする松永三津を演じる。伊藤さんが朝ドラに出演するのは初めてで、喜美子の長男・川原武志を演じる。黒島さんは2020年1月上旬から、伊藤さんは2月上旬から登場する予定。

同7日、連続ドラマや映画が話題となった「PRINCE OF LEGEND」の“新章”が始動し、ダンス&ボーカルグループ「GENERATIONS from EXILE TRIBE」の白濱亜嵐さん主演の連続ドラマ「貴族誕生 -PRINCE OF LEGEND-」が11月27日から放送されることが、明らかになった。ドラマは日本テレビで毎週水曜深夜0時59分に放送。また、「貴族降臨 -PRINCE OF LEGEND-」のタイトルで、映画が来年3月13日に公開されることも発表された。

同8日、俳優の吉沢さんが、TBSで2020年1月3日に放送されるスペシャルドラマ「半沢直樹イヤー記念・エピソードゼロ」で主演を務めることが、明らかになった。堺雅人さんが型破りな銀行マンを演じた、同局の大ヒットドラマ「半沢直樹」(2013年)の続編(20年4月スタート)に先駆け放送されるスペシャル版で、吉沢さんはIT企業「スパイラル」のプログラマー・高坂圭(こうさか・けい)を演じる。