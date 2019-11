◆ ベネズエラ戦から中5日



11月3日に開幕した『第2回 WBSCプレミア12』も、11日からスーパーラウンドの戦いがスタート。10日には初戦の予告先発投手が公示され、日本はオープニングラウンドに続いて山口俊を重要なマウンドに送る。



山口は5日のベネズエラ戦以来、中5日での登板。前回登板は4回を投げて被安打5、与四球2と終始走者を背負う苦しい展開ながら、失点は1と力投を見せた。



強化試合のカナダ戦では2回6失点と不安を残したものの、本人は大会に入ってから「良い調整ができている」と語っており、その状態は上向き。ここからは1つの負けが大きな痛手となる負けられない戦いが続いていくだけに、チームに勢いを呼び込む投球に期待がかかる。





◆ 侍ジャパン・スーパーラウンドの日程



▼ 11月11日(月)

19時00分 日本 vs. オーストラリア(ZOZOマリン)



▼ 11月12日(火)

19時00分 日本 vs. アメリカ(東京ドーム)



▼ 11月13日(水)

19時00分 日本 vs. メキシコ(東京ドーム)



▼ 11月16日(土)

19時00分 日本 vs. 韓国(東京ドーム)