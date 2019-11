明治安田生命J2リーグ第40節が9日から10日にかけて各地で行われた。

首位の柏レイソルはホームで鹿児島ユナイテッドFCと対戦。7分にヒシャルジソンのゴールで先制すると江坂任、オルンガが追加点を挙げ3-0で勝利。横浜FCが徳島ヴォルティスとの試合で引き分け以下に終わるとJ1昇格が確定したが、横浜FCが1-0で勝利したため復帰決定はお預けとなった。

一方、最下位に沈むFC岐阜はアルビレックス新潟とアウェイ戦に臨み2-0で敗戦。第40節終了時点で7勝9分24敗。勝ち点「30」を積み上げたものの、20位につける鹿児島ユナイテッドFCとの勝ち点差が「7」となり、J3自動降格圏の21位以下でシーズンを終えることが確定した。

今節の結果と順位表は以下の通り。

アルビレックス新潟 2-0 FC岐阜

柏レイソル 3-0 鹿児島ユナイテッドFC

モンテディオ山形 1-3 V・ファーレン長崎

水戸ホーリーホック 2-0 愛媛FC

栃木SC 0-0 大宮アルディージャ

町田ゼルビア 1-0 レノファ山口

ヴァンフォーレ甲府 2-0 アビスパ福岡

ツエーゲン金沢 1-1 ファジアーノ岡山

徳島ヴォルティス 0-1 横浜FC

ジェフユナイテッド千葉 0-0 東京ヴェルディ

FC琉球 0-3 京都サンガF.C.

■J2順位表

1位 柏(勝点78/得失点差+37)

2位 横浜FC(勝点73/得失点差+23)

3位 大宮(勝点73/得失点差+22)

4位 山形(勝点67/得失点差+19)

4位 水戸(勝点67/得失点差+19)

6位 徳島(勝点67/得失点差+18)

7位 甲府(勝点65/得失点差+20)

8位 京都(勝点65/得失点差+14)

9位 岡山(勝点65/得失点差+4)

10位 新潟(勝点58/得失点差+18)

11位 金沢(勝点57/得失点差+10)

12位 長崎(勝点56/得失点差-2)

13位 東京V(勝点52/得失点差-3)

14位 山口(勝点47/得失点差-12)

15位 琉球(勝点46/得失点差-22)

16位 千葉(勝点43/得失点差-16)

17位 愛媛(勝点42/得失点差-13)

18位 福岡(勝点41/得失点差-22)

19位 町田(勝点40/得失点差-21)

20位 鹿児島(勝点37/得失点差-32)

21位 栃木(勝点34/得失点差-22)

22位 岐阜(勝点30/得失点差-39)

■J2第41節対戦カード

▼16日

13:00 山口 vs 山形

13:00 福岡 vs 金沢

14:00 大宮 vs 新潟

14:00 町田 vs 柏

14:00 岐阜 vs 甲府

14:00 京都 vs 千葉

14:00 岡山 vs 横浜FC

14:00 愛媛 vs 琉球

14:00 長崎 vs 栃木

15:00 東京V vs 徳島

15:00 鹿児島 vs 水戸