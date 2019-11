1週間のアニメのニュースをまとめて紹介する「アニメ1週間」。今回(11月3~9日)は、テレビアニメ「キングダム」の第3シリーズが制作されるニュースや人気コスプレーヤーのえなこさんがチャリティー撮影会を開催した話題などが注目された。

11月3日、人気ゲームが原作のテレビアニメ「A3!(エースリー)」の「SEASON SPRING & SUMMER」が、2020年1月13日深夜0時からTOKYO MXほかで放送されることが明らかになった。オープニングテーマ「Act! Addict! Actors!」を収録したCDが、2020年2月5日に発売されることも発表された。

4日、人気コスプレーヤーのえなこさんが、東京都内でアニメ制作会社「京都アニメーション」への募金や日本赤十字社への義援金などを目的とした「第2回 チャリティー撮影会」を開催した。主催のえなこさんは、「涼宮ハルヒの憂鬱」の涼宮ハルヒや「遊☆戯☆王」シリーズのブラック・マジシャン・ガールなどのコスプレを披露。人気コスプレーヤーの火将ロシエルさん、篠崎こころさん、宮本彩希さん、綺太郎さん、“インスタグラビアの女王”とも呼ばれる似鳥沙也加さん、お笑い芸人で「ドラゴンボール」に登場するベジータの物まねで知られるR藤本さんも参加した。

5日、アニメやゲームが人気の「BanG Dream!(バンドリ!)」から生まれたボーイズバンドプロジェクト「ARGONAVIS(アルゴナビス) from BanG Dream!」がテレビアニメ化されることが分かった。同バンドのゲーム「アルゴナビス from BanG Dream! AAside」が2020年後半に配信されることも発表された。

6日、Koiさんのマンガが原作の人気アニメ「ご注文はうさぎですか??(ごちうさ)」の初の原画展「『ご注文はうさぎですか??』Dear My Sister × Sing For You 原画展」がベルサール秋葉原(東京都千代田区)で開幕した。テレビアニメの放送5周年を記念した原画展で、2017年公開の「Dear My Sister」と新作OVA(オリジナル・ビデオ・アニメ)「Sing For You」の約300点の原画を展示。10日まで。

7日、人気アニメ「KING OF PRISM」(キンプリ)シリーズの総集編となる劇場版最新作「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-」(2020年1月10日公開)で、テレビアニメシリーズにも登場したマスコットのトラチ、ドラチがナビゲート役を務めることが分かった。渡部優衣さんがトラチ、緒方恵美さんがドラチの声優を務める。

8日、マンガ「らき☆すた」で知られる美水かがみさんが原作イラストを手がけるアニメ「まえせつ!」の声優陣が発表され、大西亜玖璃さん、大空直美さん、五十嵐裕美さん、中村桜さんらが出演することが分かった。大西さんらは、お笑い芸人を目指す若き乙女を演じる。

8日、 原泰久さんの人気マンガが原作のテレビアニメ「キングダム」の第3シリーズが制作され、NHK総合で2020年4月から放送されることが分かった。テレビアニメはNHK・BSプレミアムで、第1シリーズが2012年6月~13年2月、第2シリーズが2013年6月~14年3月に放送。約6年ぶりの新シリーズとなる。第3シリーズは、原作者の原さんが監修し、スタッフィングにも携わったといい、新たなスタッフが制作する。

9日、人気コスプレーヤーのえなこさん、伊織もえさんがアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活(リゼロ)」の公式コスプレーヤーに決定したことが分かった。えなこさんはレム、伊織さんはエミリアの公式コスプレーヤーとして同作を盛り上げる。

9日、京都アニメーションが手がけるアニメ「ヴァイオレット・エヴァーガーデン」の劇場版「劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン」が2020年4月24日に公開されることが明らかになった。

9日、「月刊Gファンタジー」(スクウェア・エニックス)で連載中のマンガが原作のテレビアニメ「地縛少年花子くん」で、緒方恵美さんが主人公の花子くんの声優を務めることが明らかになった。鬼頭明里さんが花子くんを呼び出した八尋寧々、千葉翔也さんが花子くんを監視する源光をそれぞれ演じる。TBSほかで2020年1月9日から順次、放送される。